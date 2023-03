FuoriBinario presenta "8 papaveri e una pistola"

Sabato 25 marzo ore 20.30:

OTTO PAPAVERI E UNA PISTOLA

di e con Isabella Dilavello

regia Davide Colombini

produzione RaabeTeatro

collaborazione tecnica Altri Posti in Piedi

Due donne. La brama e l’illusione del vivere. Esistenze in un lampo intravisto di felicità. E su tutto, il flusso continuo di pensieri e parole. Queste sono la Winnie bloccata nella sabbia di Giorni felici di Beckett e la Molly che aspetta sul letto nell’Ulisse di Joyce, che - dopo averle incontrate innumerevoli volte in teatro e in lettura - in questo testo si mescolano, si parlano, sono una donna sola. Ne nasce oggettivamente un soliloquio nuovo, perché nuova è questa donna, immobile e piena di vita, strabordante in questa contraddizione. Fa i conti con il suo corpo, con la verità, con la delicatezza e la violenza. Cerca inutilmente un dialogo, risposte al suo desiderio. Nasconde a sé stessa la solitudine. Aspetta. La sua montagna di sabbia, il suo letto è il suo stesso corpo avvolto in un mare di stoffa, i vestiti sotto i quali si cela tutto: passato, presente, fantasia (lo possiamo considerare futuro?). E le invenzioni della paura.