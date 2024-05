"Fumane: paesaggio, preistoria e biodiversità"

Biodiversity Bridges organizza l'evento "Fumane: paesaggio, preistoria, biodiversità" che si terrà Sabato 11 Maggio 2024 a Fumane. Sarà una giornata dedicata alla scoperta del territorio e delle sue peculiarità quella di sabato 11 maggio, in cui saranno organizzate escursioni, attività all'aperto, visite guidate e molto altro!

Il progetto BIODIVERSITY BRIDGES, finanziato dalla Fondazione Cariverona con il bando Habitat 2020, ha come obiettivo lo sviluppo di nuovi modelli di gestione territoriale ispirati ai principi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, con un particolare riguardo alla tutela della biodiversità. In particolar modo il Progetto prevede di valorizzare tre aree considerate biotopi modello della provincia veronese: il parco del Monte Tenda a Soave, il Parco Valpolicella tra Fumane e Marano, la Palude del Brusà e il Parco Le Vallette a Cerea.

Lo scopo principale del Progetto è quello di sviluppare una più profonda sensibilità e consapevolezza della ricchezza naturalistica del proprio territorio da parte dei diversi soggetti che lo abitano, andando a delineare una vera e propria identità sociale basata sull’ambiente che ci circonda. Scopri di più qui: https://www.biodiversitybridges.org/.

Il programma della giornata

Ore 9: Escursione al Parco della Valpolicella con inaugurazione del Bio-Lab



- Escursione guidata presso l’Itinerario della Biodiversità del Parco della Valpolicella a cura di Associazione Parco Valpolicella ETS e WBA.



- Ritrovo davanti al municipio, passeggiata a piedi al Parco Valpolicella lungo il sentiero che parte da contrada Isola.



- Inaugurazione del Bio-Lab Forest, laboratorio per attività didattiche all’aperto.



- Ritorno al municipio previsto entro le ore 12:00.



Alla fine dell'escursione e durante la pausa pranzo davanti al municipio sarà possibile acquistare dall’autore il libro "La valle di Fumane - alla scoperta di un secolo di evoluzione del paesaggio" di Raffaele Barbetta.



Ore 12.30 Pranzo presso le opere parrocchiali a cura di Pro Loco Fumane.



- Costo 15 euro per menù composto da antipasto, primo, secondo e bibite.



- Per info e prenotazioni: prolocofumane@gmail.com



Ore 14:30 Convegno "Fumane: paesaggio, preistoria, biodiversità" in Sala Consiliare.



- Parco Valpolicella: gli interventi di recupero ambientale delle ex-cave che hanno portato al Parco della Biodiversità. A cura di Raffaele Barbetta, Associazione Parco Valpolicella ETS.



- Il progetto Biodiversity Bridges e gli interventi per la biodiversità al Parco Valpolicella. A cura di Gianfranco Caoduro, World Biodiversity Association e WBA Project.



- Gli interventi realizzati alla Grotta di Fumane nell’ambito del progetto Biodiversity Bridges.

A cura di Marco Dal Pozzo, Comune di Fumane.



- Grotta di Fumane: fruizione e ricerca. Descrizione del nuovo progetto di valorizzazione e promozione del sito. A cura di Francesco Garbasi, ArcheoVea Impresa Culturale.



- Lo scavo nella Grotta della Ghiacciaia nel Parco Valpolicella e il futuro della ricerca in Grotta di Fumane. A cura di Marco Peresani, Università degli Studi di Ferrara.



- Al termine del Convegno verrà offerto un rinfresco a cura di Pro Loco Fumane.



Ore 17: Visita guidata al sito archeologico di Grotta di Fumane con degustazione Vini Cesari.



- Visita guidata gratuita con posti limitati (max 20 persone). Prenotazione obbligatoria a info@grottadifumane.it o al numero 320.8951139.



- Al termine della visita in grotta, seguirà la degustazione di vini guidata della Cantina Gerardo Cesari.



- Per raggiungere la grotta parcheggiare l’auto in corrispondenza della Trattoria Chesini (via Cà Gottolo, 12A) e proseguire a piedi lungo la strada asfaltata per circa 500m.

Ulteriori dettagli: https://www.facebook.com/events/3813178955675522

Locandina Fumane: paesaggio, preistoria, biodiversita?