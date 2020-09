Al Teatro Romano "Fuga a tre voci" con Alessio Boni e Michela Cescon

Sabato 12 settembre alle ore 21 presso il Teatro Romano di Verona va in scena per l'Estate Teatrale Veroense lo spettacolo "Fuga a tre voci", uno studio intorno al carteggio fra Ingeborg Bachmann e Hans Werner Henze. Drammaturgia e regia di Marco Tullio Giordana, musiche di Hans Werner Henze eseguite dal vivo da Giacomo Palazzesi, ligth designer Gianni Carluccio per la produzione del Teatro di Dioniso.

Marco Tullio Giordana, regista e scrittore, porta in scena l’appassionante carteggio fra la poetessa Ingeborg Bachmann e il musicista tedesco Hans Werner Henz. Uno scambio epistolare caratterizzato dal pathos, dall’entusiasmo, da una continua ebbrezza di vita, e a tratti dalla disperazione. A dare corpo ai due artisti ci saranno Alessio Boni e Michela Cescon, di nuovo insieme dopo alcune fortunate collaborazioni cinematografiche che hanno consolidato un rapporto di grande stima e amicizia.

Biglietti disponibili da Verona Boxoffice in via Pallone 16 (aperto al pubblico da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30) e sul circuito www.geticket.it.

