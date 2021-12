A Fucina Machiavelli lo spettacolo per famiglie sulla vita di Babbo Natale

Prosegue la rassegna per famiglie di Fucina Culturale Machiavelli, La Fucina dei Piccoli, con la co-direzione artistica di Bam!Bam! Teatro. Prossimo appuntamento domenica 19 dicembre alle 16.30 con una fiaba natalizia, in cui si racconta di come il piccolo Claus è diventato Babbo Natale.

In una foresta incantata, abitata da fate e folletti, una bellissima ninfa accoglie e si prende cura del piccolo Claus. Nei lunghi inverni, il piccolo, si diverte ad osservare gli animali del bosco e gli abitanti della foresta, fino a quando inizia a riprodurne le loro forme nel legno e nell’argilla. Quando scopre che uno dei suoi giochi ha contribuito a suscitare gioia nel cuore di un bambino, Claus, ormai cresciuto, decide di dedicare la sua vita a far sorridere i bambini di tutti i villaggi con i suoi semplici doni.

Ak, Signore delle Foreste che protegge i boschi e le sue creature, introduce in chiave fantastica la figura di Claus, meglio conosciuto come Santa Claus, i segreti del Natale e tutti i simboli che sono entrati a far parte dell’immaginario collettivo - come l’albero, le calze appese, la slitta e le renne - ma soprattutto tantissimi segreti sulla vita di Babbo Natale! Uno spettacolo che fa riscoprire la magia dell'atmosfera natalizia più autentica, riportandola in una dimensione fantastica, dove il mondo naturale e quello umano sono strettamente connessi e sono i piccoli gesti a fare la differenza.

Informazioni e contatti

Trailer dello spettacolo: https://youtu.be/Lj9ChEqUk6s

Vita e avventure di Babbo Natale

dal romanzo di L. Frank Baum

di e con Roberto Maria Macchi

consulenza drammaturgica di Lorenzo Bassotto

musiche di Teresa Pallaver

foto e video Barbara Rigon

produzione di Bam!Bam! Teatro

Domenica 19 dicembre ore 16.30

Teatro Fucina Culturale Machiavelli, via Madonna del Terraglio 10, Verona

Biglietti:

Biglietto Intero 8 euro

Biglietto Ridotto (dai 3 ai 12) 5 euro

Sotto i 3 anni gratuito

Acquistabili alla biglietteria del teatro a partire da un’ora prima del concerto oppure online dal link: https://www.fucinaculturalemachiavelli.com.