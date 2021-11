È l’ora del Tè con Fucina Culturale Machiavelli e "La Lessinia tra storie, leggende, cibo e poesia"

Il ciclo di appuntamenti ‘È l’ora del Tè’ torna in presenza. Dopo i primi due incontri in streaming si riapre al pubblico, per parlare di teatro, imprenditoria, territorio e turismo assieme ai protagonisti veronesi. Sabato 27 novembre, alle ore 17.15, in via Madonna del Terraglio all’interno di Fucina Culturale Machiavelli, protagonista ‘La Lessinia tra storie, leggende, cibo e poesia’. Il 4 dicembre, sempre alla stessa ora, l’Osteria Mangiabottoni di via dalla Bona 8, ospiterà l’incontro su ‘Verona e turismo alternativo’.

L’iniziativa è organizzata dall’assessorato al Decentramento del Comune di Verona, in collaborazione con l'associazione culturale RiVer – Primavere Urbane. Nel corso dei pomeriggi, la giornalista Simonetta Chesini coinvolgerà in una sorta di intervista/dibattito i personaggi che rappresentano l'esperienza veronese in differenti ambiti.

L’ingresso sarà gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Obbligatori green pass e mascherina.

Ospiti del primo appuntamento saranno la poetessa Adriana Rezle, lo scrittore Alberto Franchi e lo chef Giovanni Caltagirone. Sotto i riflettori la valorizzazione della città di Verona attraverso la tutela e lo sviluppo dei territori decentrati. Come la Lessinia, perla naturalistica a pochi chilometri dal centro storico. Durante il secondo incontro, invece, interverranno i rappresentanti del Gruppo Giovani Battistini, sezione CAI Verona, Claudia Annechini, volontaria Ipogeo di Santa Maria in Stelle e il referente di Stravagante Hostel. Diversi punti di vista per scoprire e valorizzare il turismo di oggi e quello di domani.

Informazioni e contatti

Ulteriori informazioni all’indirizzo email associazioneculturaleriver@ gmail.com.