Al Parco del Palazzo Vescovile di Bovolone torna il "Froggie Sound Fest"

Dopo piu? di due anni, il prossimo 4 settembre torna il Froggie Sound Fest, ormai appuntamento musicale fisso nel programma culturale del Comune di Bovolone. L'evento, promosso dall'omonima Associazione Culturale e realizzato con il patrocinio e il contributo del Comune di Bovolone e in collaborazione con la Pro Loco, si svolgera? in una versione inedita, nel rispetto delle normative di contenimento della pandemia e al fine di garantire al pubblico la possibilita? di godere dello spettacolo in totale sicurezza.

Viene confermata invece la location: lo splendido Parco del Palazzo Vescovile, luogo magico e punto di riferimento per gli eventi culturali della Citta?, fara? da cornice ai tre live della serata.

Il programma

Inizieranno i LOST, band vicentina che negli anni Duemila ha entusiasmato il grande pubblico e conquistato riconoscimenti e collaborazioni internazionali. Il loro ultimo singolo SOLE TROPICALE, uscito lo scorso luglio, e? il proseguimento di una carriera di successi.

Sara? poi il turno dei JOHN QUALCOSA, duo composto da AMBRAMARIE e RAFFAELE D’ABRUSCO. Formatisi nel 2011, dopo anni di scrittura e di progetti paralleli, presenteranno al Froggie il loro primo (ed emozionante) disco SOPRAVVIVERE AGLI AMANTI.

Chiuderanno la serata i MEGANOIDI, gruppo protagonista della scena italiana dalla fine degli anni Novanta. A Bovolone arriveranno con il loro MESCLA TOUR, che promuove l’omonimo album, pubblicato a marzo 2020.

Nel parco sara? allestita anche un’esposizione artistica curata da TELA MANCINA, pittrice di pluriennale esperienza, maestra d’arte e decoratrice. Le sue meravigliose creazioni sono il risultato di ricerca e sperimentazione, ma soprattutto amore per l’arte a trecentosessanta gradi.

I biglietti dell’evento sono disponibili sulla piattaforma DICE. Tutte le informazioni sono sulle pagine social dell’Associazione.

Simone Campolongo, presidente Froggie, ci racconta cosa significhi ripartire dopo due anni senza concerti: «In un periodo cosi? complesso sembrava impossibile tornare nel nostro parco. Sapevamo che non potevamo fermarci, dovevamo mandare un segnale forte a sostegno della musica e della cultura. Un ringraziamento particolare per il consueto supporto va all'Amministrazione Comunale, in particolare all’Assessore FRANCESCA PUMA e al Consigliere VLADIMIR CASTELLINI, e alla Pro Loco e al Suo Presidente VLADIMIRO TAIETTA. Ringraziamo inoltre ESSEFFE CLINICA DENTALE e CENTRO RETRAIN, partner dell’iniziativa, per aver creduto in questo progetto».

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...