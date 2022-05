Al Teatro Santa Teresa va in scena lo spettacolo "Frida, una bomba avvolta in nastri di seta"

Ultimo spettacolo della prima parte della rassegna Il Teatro nei Quartieri, che riprenderà poi in ottobre. Sul palco del Teatro Santa Teresa di via Molinara, Orti Erranti Teatro mette in scena "Frida, una bomba avvolta in nastri di seta", uno spettacolo di e con Laura Murari, per la regia di Andrea Castelletti. Lo spettacolo rivela la vita di Frida Kahlo attraverso le sue emozioni e la trasposizione in racconto di alcune delle sue opere più significative, con le musiche dal vivo di Antonio Canteri e Claudio Manzini. Un omaggio a un’artista che è stata un limpido esempio della forza delle donne, icona di emancipazione e affermazione, in un testo tratto da diversi scritti e ricerche su Frida Kahlo e da una attenta analisi delle emozioni e pensieri sottesi nelle sue opere.

Lo spettacolo va in scena venerdì 27 maggio alle ore 20.45.

Prenotazioni e informazioni 340/596978 - modusverona.it

Ingresso gratuito su prenotazione.