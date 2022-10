Al Teatro Modus lo spettacolo "Frida, una bomba avvolta in nastri di seta"

Prezzo non disponibile

Replica al Teatro Modus di piazza Orti di Spagna “Frida, una bomba avvolta in nastri di seta” di e con scena Laura Murari per la regia di Andrea Castelletti per Modus Produzioni / Orti Erranti Teatro.

Lo spettacolo rivela la vita di Frida Kahlo attraverso le sue emozioni e la trasposizione in racconto di alcune delle sue opere più significative, con le musiche dal vivo di Antonio Canteri e Claudio Manzini. Frida Kahlo è stata un limpido esempio della forza delle donne, icona di emancipazione e affermazione. Repliche venerdì 14 e sabato 15 ore 21 e domenica 16 ottobre 2022 ore 18 e mercoledì 19 ore 21.

