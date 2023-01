Al Teatro Camploy lo spettacolo "Frida, una bomba avvolta in nastri di seta"

Al Teatro Camploy, per la rassegna “Altro Teatro” del Comune di Verona, va in scena “Frida, una bomba avvolta in nastri di seta” di e con Laura Murari per la regia di Andrea Castelletti per Modus Produzioni / Orti Erranti Teatro.

Lo spettacolo, che nelle sue passate repliche presso Teatro Modus ha registrato numerosi sold out, rivela la vita di Frida Kahlo attraverso le sue emozioni e la trasposizione in racconto di alcune delle sue opere più significative, con le musiche dal vivo di Antonio Canteri e Claudio Manzini. Frida Kahlo è stata un limpido esempio della forza delle donne, icona di emancipazione e affermazione.