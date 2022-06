Frida Bollani in concerto a Villa Venier

Torna la rassegna musicale declinata al femminile ideata e organizzata da Box Office Live, che in questa edizione si articolerà in cinque imperdibili appuntamenti per tributare il talento “di Venere” e le sue plurime manifestazioni d’ingegno.

FRIDA BOLLANI – 21 LUGLIO – SOMMACAMPAGNA

Ad aprire la quinta edizione di “Venerazioni”, sul palco di Villa Venier a Sommacampagna, sarà il fresco lirismo di Frida Bollani, astro nascente del canto e del pianismo italiano. Un concerto piano e voce intimo e poetico, nella quale la figlia d’arte si cimenterà nella personale reinterpretazione di capolavori classici e contemporanei, attinti dai diversi generi che hanno influenzato e forgiato la sua musica.

Tutto gli appuntamenti di “Venerazioni” sono inseriti all’interno del programma dell’Estate Teatrale Veronese, organizzata dal Comune di Verona, e di “Palco Venier”, la proposta culturale estiva del Comune di Sommacampagna.

