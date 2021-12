"La freccia azzurra" in scena al teatro Blu di Borgo Roma

Tratto da una fiaba moderna animata da indimenticabili personaggi nati dalla penna di Gianni Rodari. Il 22 dicembre alle ore 17 al Teatro Blu di Verona presenteremo La freccia azzurra, una magica fiaba di Natale.

La befana e la sua serva Teresa dovevano distribuire ai bambini i giocattoli che avevano nella vetrina del loro negozio. Un treno elettrico, la freccia azzurra, era esposto in un negozio e un bambino, Francesco lo desiderava tanto, ma siccome era povero non poteva averlo. Quella notte i giocattoli uscirono dal negozio e girarono per la città per donarsi ai bambini meno fortunati.

Come da normativa vigente per accedere agli spettacoli, dai 12 anni, si dovrà esibire il Green Pass rafforzato accompagnato da documento di identità valido.

Biglietti:

6 euro ridotto 3/12 anni

7 euro intero

gratuito fino a tre anni non ancora compiuti

6,50 euro convenzionati

6 euro convenzionati CartaPiù e Multipiù Feltrinelli

Informazioni e contatti

Maggiori informazioni: https://www.fondazioneaida.it/evento/la-freccia-azzurra/.