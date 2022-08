Franks, la tribute band di Amy Winehouse in concerto al Malcesine Blues Festival

Penultimo fine settimana con il Malcesine Music Festival. Venerdì 19 agosto la musica inizierà ad attraversare, letteralmente, Malcesine alle ore 18 con la parata della Tiger Dixie Band, con partenza dall’Ex Fraglia per poi dirigersi verso il centro, con termine alle ore 21. I Giardini “Padre Mario Casella” ospiteranno quindi alle ore 21.30 il concerto dei Franks, tribute band di Amy Winehouse, con Ilaria Mandruzzato (voce), Ludovico Rinco (tromba, voce), Yuri Argentino (sax, flauto, voce), Simone Bortolami (chitarra, voce), Alberto Lincetto (pianoforte), Riccardo Di Vinci (basso) e Ugo Ruggiero (batteria). Tutti i concerti sono gratuiti.

Il Malcesine Music Festival è organizzato con il sostegno del Comune di Malcesine. Ispirandosi, nel nome, al primo album di Amy Winehouse, i Franks sono una tribute band di quella che probabilmente è stata la più importante, talentuosa e trasgressiva cantante di inizio millennio. Il repertorio, di grande impatto, spazia da raffinati arrangiamenti soul-jazz all’energia reggae e ska.

In ormai numerosi anni di attività, la band padovana si è fatta conoscere per le sue performance basate su interpretazioni spigliate e talvolta nostalgiche dei successi della star inglese scomparsa nel 2011: da Rehab, a You know I'm No Good, Love Is a Losing Game, Back to Black...

Informazioni e contatti

www.visitmalcesine.com

tel. 045 7400044

Tutti i concerti sono gratuiti. I concerti si terranno anche in caso di maltempo, in location da definire.

Direttore artistico: Mauro Ottolini

The Franks - Ilaria Mandruzzato (foto di Massimo Di Vinci via Ufficio Stampa Malcesine Music Festival).