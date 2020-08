Francesco Gabbani in concerto all'Arena di Verona nel 2021

Date le recenti disposizioni governative, che non lasciano prevedere con certezza l’evolversi della situazione degli spettacoli live e il regolare svolgimento di prove e allestimento, il concerto di Francesco Gabbani all'Arena di Verona, previsto inizialmente, per l'8 ottobre 2020 è stato spostato al 26 aprile 2021. «Con grande dispiacere sono costretto ad annunciare il rinvio del mio concerto all'Arena di Verona. - spiega Franceso Gabbani - Fino all'ultimo ho sperato il concerto si potesse fare, ma le condizioni attuali non lo permettono e, per questo motivo, abbiamo deciso di spostarlo alla primavera del prossimo anno. Il concerto all'Arena di Verona ha un valore emblematico per me perché rappresenta una tappa importante nello sviluppo del mio percorso artistico e per questo lo faremo quando ci saranno le condizioni per poter festeggiare tutti insieme, in un grande abbraccio».

Francesco Gabbani poi aggiunge: «Non posso però pensare di stare fermo e di non suonare il mio nuovo disco dal vivo perché la voglia di tornare sul palco è tanta. Per questo, insieme al mio staff, stiamo lavorando per trovare la giusta via per potere tornare presto on stage con un set differente, per poi ritrovarci invece uniti il 26 aprile 2021 per una grande festa». I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data.

Tutte le info sono disponibili sul sito www.vivoconcerti.com. Informazioni sul concerto: lunedì 26 aprile 2021 all'Arena di Verona.

Orari:

Apertura Porte: ore 19.

Show: ore 21.

Prezzi Biglietti:

*VIP PACK Soundcheck Poltronissima Gold Numerata – 80 euro + 9 euro diritti di prevendita (*L’acquisto del VIP PACK Soundcheck Poltronissima Gold Numerata consente l’accesso anticipato alla venue per assistere al soundcheck dell’Artista prima dello Show.)

Poltronissima 1 Numerata – 60 euro + 9 euro diritti di prevendita

Poltronissima 2 Numerata – 55 euro + 8,25 euro diritti di prevendita

Poltronissima 3 Numerata – 50 euro + 7,50 euro diritti di prevendita

Gradinata Numerata – 40 euro + 6 euro diritti di prevendita

Gradinata Libera – 30 euro + 4,50 euro diritti di prevendita

