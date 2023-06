Francesco De Carlo a Sommacampagna per il suo nuovo spettacolo "Limbo"

Dopo il grande successo riscosso con il tour teatrale di “Pensieri stupendi” e i sold out registrati dalle repliche del suo show in inglese “History of Rome”, giovedì 27 luglio alle ore 21.30 Francesco De Carlo approda nella città scaligera con un’unica data estiva per Box Office Live, che ha affidato al comedian anglofono la chiusura della prima edizione della rassegna “Comedy Show”. Ad ospitare l’arguto e frizzante comico romano nell’unica data in Veneto del suo ultimo lavoro teatrale sarà Villa Venier, il gioiello patrizio del Comune di Sommacampagna, divenuto ormai uno dei contenitori culturali più interessanti del panorama veronese.

Dopo le sue ultime irresistibili performance nel programma targato Netflix “Cose di questo mondo”, lo stand up comedian cosmopolita torna live con il suo ultimo travolgente lavoro, intitolato “Limbo”, nel quale De Carlo ripercorre le vicende più paradossali vissute negli anni trascorsi all’estero per raccontare l’appartenenza ad un universo ambiguo e contraddittorio. Un trascinante monologo tra stand up comedy e storytelling per un viaggio in un tempo sospeso tra nostalgia e speranza, voglia di restare ed esigenza di partire, le chimere del mondo dello spettacolo ed il bullismo dei coatti di quartiere.

Con il suo stile unico e coinvolgente, il comico poliglotta porta in scena tutta la sua capacità di intrattenere costruendo narrazioni unitarie ed efficaci, veri e propri plot che non si nutrono mai di barzellette o semplici macchiette estemporanee ma che sanno raccontare con dirittura e schiettezza la nostra contemporaneità.

Politica, religione e attualità si mescolano ad episodi di vita vissuta, dagli anni trascorsi nel Team Comunicazione del Parlamento Europeo alle esperienze radiofoniche a fianco di Sabina Guzzanti, il Trio Medusa e Neri Marcorè, passando dalla sferzante cronaca dell’uscita del Regno Unito dall'Unione europea, vissuta in prima persona al tempo del suo trasferimento a Londra e che ha dato vita, nel 2017, alla trasmissione televisiva “Tutta colpa della Brexit”, in onda per due stagioni su Rai 3.

Dopo aver calcato i palchi di sedici paesi diversi e aver partecipato ai più prestigiosi festival internazionali, dal “Fringe” di Edimburgo al “Just For Laughs” di Montreal in Canada, con “Limbo” De Carlo torna a parlare dell’Italia nel mondo e del mondo visto con gli occhi di un italiano, demolendo stereotipi, luoghi comuni e false credenze, in un mix esplosivo di pungente umorismo e travolgente ironia.

L’evento, organizzato da Box Office Live, è inserito nel cartellone di “Palco Venier”, la proposta culturale estiva del Comune di Sommacampagna. Per prevendita biglietti www.boxofficelive.it - www.ticketone.it.

Francesco De Carlo / foto Ufficio stampa Box Office Live