Francesco Baccini e la Tiger Dixie Band in concerto al Malcesine Blues Festival

Artista tra i più attesi della prima edizione del Malcesine Music Festival, il cantautore Francesco Baccini si esibirà venerdì 17 giugno in un solo di voce e pianoforte. Il concerto (alle ore 22 presso i Giardini “Padre Mario Casella” di Malcesine) è gratuito, come tutti gli altri appuntamenti della manifestazione. L’attesa per la performance di Baccini sarà riempita, nel pomeriggio, dalla street parade della Tiger Dixie Band. Questi specialisti del jazz classico suoneranno in maniera itinerante per le vie del centro storico tra le ore 18.30 e le 19.30. Poi alle 20 saranno protagonisti di concerto sul veliero Siora Veronica.

Il Malcesine Music Festival è organizzato con il sostegno del Comune di Malcesine. Cantautore della scuola genovese, Francesco Baccini inizia la sua carriera musicale mentre lavora come scaricatore al porto della sua città. Il primo disco è del 1989, Cartoons, che vince la Targa Tenco come migliore opera prima. L’ascesa verso il successo continua nel 1990 con l’album Il pianoforte non è il mio forte, che contiene il singolo Le donne di Modena e Genova blues, un duetto con Fabrizio De André. Nel 1990 vince il Festivalbar con la canzone Sotto questo sole, eseguita assieme a Paolo Belli e i Ladri di Biciclette. Poi, nel 1992, con l’album Nomi e cognomi ottiene il suo maggiore successo commerciale, affermandosi definitivamente come erede della tradizione dei cantautori liguri.

Arrivando ai giorni nostri, Baccini ha sorpassato i trent’anni di carriera e i due milioni di dischi venduti; appesi al muro ha due targhe Tenco e quattro dischi di platino; nel taccuino dei ricordi i duetti con Fabrizio De André, Enzo Jannacci, Angelo Branduardi, i Nomadi e, in tempi recenti, Sergio Caputo. La Tiger Dixie Band si dedica sistematicamente al recupero del jazz classico degli ‘anni ruggenti’, proponendolo con un approccio interpretativo originale e attuale. Le atmosfere tipiche degli stili di New Orleans e Chicago, del charleston e del ragtime sono filologicamente rispettate nel timbro e nello spirito (anche per via dell’utilizzo di alcuni strumenti originali dell’epoca) ma il sound è comunque filtrato attraverso le esperienze musicali più moderne dei singoli membri della formazione. La Tiger Dixie Band non mira infatti a un risultato di carattere semplicemente revivalistico ma intende invece esaltare il valore ancora attuale di questo genere musicale, al pari dei successivi stili swing e bebop.

