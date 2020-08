Francesco Baccini in concerto alla Littorina del Mincio

Sarà forse una coincidenza, ma la Littorina del Mincio, "paradiso" del cicloturismo estivo a Salionze di Valeggio sul Mincio (VR), giovedì 20 agosto alle ore 21:30 ospiterà Francesco Baccini, che esplose come fenomeno del panorama musicale italiano assieme ai Ladri di Biciclette, cantando “Sotto questo sole è bello pedalare sì...”. Due ruote a parte, il grande cantante e pianista si esibirà in un concerto in solo per la rassegna Musica in Littorina. L’ingresso è libero, a numero limitato, con obbligo di prenotazione dei tavoli per la cena a menù. Musica in Littorina, inoltre, si impegna a sostenere l’Associazione Bambino Emopatico Oncologico con una raccolta fondi che saranno destinati ai bambini seguiti dall'ABEO.

Cantautore della scuola genovese, Francesco Baccini inizia la sua carriera musicale mentre lavora come scaricatore al porto della sua città. Il primo disco è del 1989, Cartoons, che vince la Targa Tenco come migliore opera prima. L’ascesa verso il successo continua nel 1990 con l’album Il pianoforte non è il mio forte, che contiene il singolo Le donne di Modena e Genova blues, un duetto con Fabrizio De André. Nel 1990 vince il Festivalbar con la canzone Sotto questo sole, eseguita assieme a Paolo Belli e i Ladri di Biciclette. Poi, nel 1992, con l’album Nomi e cognomi ottiene il suo maggiore successo commerciale, affermandosi definitivamente come erede della tradizione dei cantautori liguri. Arrivando ai giorni nostri, Baccini ha sorpassato i trent’anni di carriera e i due milioni di dischi venduti; appesi al muro ha due targhe Tenco e quattro dischi di platino; nel taccuino dei ricordi i duetti con Fabrizio de André, Enzo Jannacci, Angelo Branduardi, i Nomadi e, in tempi recenti, Sergio Caputo.

Informazioni e contatti

La Littorina del Mincio via Gardesana Nord 241, Salionze di Valeggio sul Mincio (VR).

Web: www.lalittorinadelmincio.it

email: info@lalittorinadelmincio.it

tel. 045 4852921

Ingresso libero a numero limitato con obbligo di prenotazione dei tavoli per la cena a menù.

Direttore artistico: Mauro Ottolini