"Live - Fuori Dagli Spazi", il tour di Francesca Michielin arriva a Verona per il Festival della Bellezza

Partirà giovedì 8 luglio "Live - Fuori Dagli Spazi", il tour di Francesca Michielin. A pochi mesi dalla partecipazione alla 71° edizione del Festival di Sanremo con Fedez con il brano Chiamami per nome, certificato doppio platino, e il cui video conta oltre 33 milioni di views, e a pochi giorni dalla collaborazione con Samuel nel singolo Cinema, la cantautrice annuncia oggi dieci nuovi show prodotti e distribuiti da Vivo Concerti che la porteranno ad esibirsi in tutta Italia.

Il tour partirà da Marostica (VI) (Marostica Summer Festival, 8 luglio), toccando poi Trieste (Porto Vecchio, 15 luglio) per un suggestivo concerto al tramonto, Biella (Reload Sound Festival, 17 luglio), Como (wow music festival, 18 luglio), anch’esso al tramonto, Bologna (Sequoie Music Park, 20 luglio), La Thuile (AO) (Musicastelle Outdoor, 24 luglio) e San Romano in Garfagnana (LU) (Fortezza delle Verrucole, 30 luglio), Forca Canapine - Norcia (PG) (Suoni Controvento, 22 agosto), Reggio Calabria (Piazza del Castello Aragonese, 26 agosto) e Verona al Festival della Bellezza il giorno 11 settembre 2021 sul palco del Teatro Romano.

Il tour segue la pubblicazione di FEAT (Fuori dagli Spazi), il nuovo progetto di Francesca Michielin, un disco che è cresciuto e si è arricchito per raccontare la bellezza dell’incontro, attraverso l’unione di artisti e amici di generi diversi in un progetto collettivo. FEAT (Fuori dagli Spazi) include, oltre agli 11 brani presenti nell’album FEAT - Stato di natura, il brano Chiamami per Nome con Fedez, Cattive Stelle feat. Vasco Brondi, e due inedite collaborazioni: Se Fossi feat. Mecna, ritmato desiderio di poter essere tutto ciò che riesce a rendere felice chi ci è accanto, e Pole Position feat. Colapesce, viaggio nei ricordi dalle sonorità moderne e attuali, racconto di quanto a volte sia necessario e allo stesso tempo difficile voltare pagina. Mecna e Colapesce si aggiungono ai tanti artisti con cui Francesca ha già lavorato per questo progetto: Carl Brave, Charlie Charles, Coma_Cose, Elisa e Dardust, Fabri Fibra, Gemitaiz, Giorgio Poi, Måneskin, Takagi & Ketra con Fred de Palma, Max Gazzè, Shiva. Francesca Michielin è stata fra i pochi artisti italiani ad andare in tour durante l’estate 2020, in una serie di date che hanno riscosso grande successo.

CALENDARIO DATE:

Giovedì 8 luglio 2021 || Marostica (VI) @ MAROSTICA SUMMER FESTIVAL c/o Piazza Castello

Giovedì 15 luglio 2021 || Trieste @ Porto Vecchio – concerto al tramonto

Sabato 17 luglio 2021 || Biella @ RELOAD SOUND FESTIVAL c/o Parco Eunice Kennedy Shriver (ex Campo Volo Aquiloni)

Domenica 18 luglio 2021 || Como @ wow music festival c/o Villa Olmo – concerto al tramonto

Martedì 20 luglio 2021 || Bologna @ SEQUOIE MUSIC PARK c/o Parco Caserme Rosse

Sabato 24 luglio 2021 || La Thuile (AO) @ MUSICASTELLE OUTDOOR c/o La Joux – concerto in alta quota

Venerdì 30 luglio 2021 || San Romano in Garfagnana (LU) @ Fortezza delle Verrucole

Domenica 22 agosto 2021 || Forca Canapine - Norcia (PG) @ SUONI CONTROVENTO – concerto in alta quota

Giovedì 26 agosto 2021 || Reggio Calabria @ Piazza del Castello Aragonese

Sabato 11 settembre 2021 || Verona @ FESTIVAL DELLA BELLEZZA c/o Teatro Romano

Informazioni e contatti

Per tutte le info di biglietteria: www.vivoconcerti.com

- https://www.facebook.com/francescacheeks

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...