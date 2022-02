L’associazione “Cinema Teatro Rizza” ospita la Mostra Fotografica “Fotografie in Mostra” nell’ambito delle proprie iniziative culturali aperte a tutti i cittadini. La Mostra nasce da un Progetto di “Corsi Foto Verona” iniziato a giugno 2021 e che si concluderà a dicembre 2022. Ogni fotografo durante le Uscite Fotografiche fatte nei Workshop di Fotografia di “Corsi Foto Verona”, ha individuato e sviluppato un proprio percorso fotografico a Tema.

Dopo questi primi 9 mesi di lavoro ogni fotografo espone in Mostra una sintesi del proprio lavoro. L’intento è quello di dimostrare oltre alla capacità tecnica nel realizzare le immagini anche un proprio personale “Percorso Fotografico”. Ognuno di loro espone una fotografia come sintesi personale da in-seguire come fotografo. Quasi uno stile, un’impronta di un proprio vissuto.

Web: https://www.corsifotoverona.it/.