In Sala Birolli la mostra di fotografia "Confini - Prima parte"

La fotografia incontra la diversità, in scatti che portano in rilievo le diverse sfaccettature che definiscono il concetto di confine. Accade nell’esposizione temporanea ‘Confini – prima parte’, in programma sabato 17 e domenica 18 febbraio dalle 10 alle 18 in sala Birolli, a cura del Centro Fotografico Veronese con la collaborazione della Circoscrizione 1^. La mostra sarà inaugurata sabato 17 febbraio alle 10. Visibili al pubblico i lavori di nove autori e autrici, che sul tema hanno articolato il loro percorso creativo, traducendo nello scatto ciò che rappresenta per loro un "Confine".

Da paesaggi frontali a ritratti intimi, le immagini narrano storie, sfidando preconcetti e invitandoci a esplorare il comune denominatore che ci unisce al di là di ogni linea tracciata su una mappa. La fotografia diventa così linguaggio universale, superando barriere linguistiche, per comunicare emozioni individuali e collettive. L’esposizione è stata presentata questa mattina dal consigliere della Circoscrizione 1^ Andrea Trombini insieme a Luisa Perini e Erich Perrotta del Circolo Fotografico Veronese.

«Un’interessante opportunità espositiva – spiega Andrea Trombini – che presenta gli elaborati fotografici prodotti nel corso di un progetto collettivo dedicato al tema dei ‘Confini’. La cittadinanza potrà ammirare, attraverso gli scatti esposti, il risultato della ricerca compiuta da ogni singolo autore e le diverse e personali interpretazioni».

Una seconda esposizione sul tema sarà realizzata il 14 e 15 aprile con l’esposizione di nuove opere a completamento del progetto che ha visto impegnati nella sua realizzazione i soci e le socie del Circolo Fotografico Veronese. Il Circolo Fotografico Veronese è attivo a Verona dal 1956 e nel 2002 ha ottenuto il riconoscimento onorifico BFI – Benemerito della Fotografia Italiana per l’impegno dimostrato a favore della divulgazione della fotografia.

Confini - prima parte / Locandina mostra via ufficio stampa Comune di Verona