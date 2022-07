"Foto sub", la mostra a palazzo Pincini Carlotti nel Comune di Garda

Orario non disponibile

Quando Dal 23/07/2022 al 11/08/2022 Orario non disponibile

GianPaolo Prando è nato a Venezia il 3 settembre 1938. La mostra si terrà a Garda, nella bella galleria FIAF di palazzo Pincini Carlotti dal 23 luglio all'11 agosto 2022.

La fotografia subacquea rappresenta una tappa fondamentale nella carriera di GianPaolo Prando. Parte importante della sua vita e della sua produzione artistica, essa ha dato modo all’autore di far vivere insieme le sue grandi passioni: le immersioni sportive, i viaggi e, naturalmente, la fotografia. Si trattava, all’epoca (i primi anni Settanta), di un genere assolutamente innovativo, in cui Prando fu pioniere e nel quale riuscì a coniugare perizia tecnica, padronanza del set ambientale ed espressività artistica.

Le immagini, pluripremiate, sono realizzate usando diapositive Agfachrome 50, per la resa cromatica adatta alle caratteristiche ambientali, e successivamente stampate prima in RC14 della Kodak, poi in Cibachrome.