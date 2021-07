Un'estate di eventi da non perdere al Forte San Briccio di Lavagno

Al via la stagione 2021 di Forte San Briccio che ha riaperto le sue porte domenica 11 luglio con la giornata di tesseramento dell’associazione All’ombra del Forte, che ne gestisce gli spazi: 5 euro per i maggiorenni, gratis fino ai 18 anni.

Il programma

Giovedì 15 luglio inizia la rassegna Cinema al Forte con la proiezione di “The Blues Brothers” , la celebre commedia musicale diretta da John Landis e interpretata da John Belushi e Dan Aykroyd. Inizio alle 21.

Sabato 17 luglio torna a Forte San Briccio il Coro La Fonte , con una serata tra canto e poesia dedicata a Dante e alla Divina Commedia, e le letture di Tiziano Gelmetti.

Giovedì 22 luglio spazio ai film di animazione per bambini ma non solo con Coco , vincitore di due premi Oscar.

Venerdì 23 luglio le porte del Forte si apriranno alle suggestioni musicali della violinista Laura Masotto , accompagnata da un videomapping, per una serata organizzata dall'associazione Officina Fotonica.

Giovedì 29 luglio nuovo film d'animazione: sarà la volta di Peng e i due anatroccoli , film diretto da Christopher Jenkins, la storia della spensierata e solitaria oca Peng.

Sabato 31 luglio si balla con il Collettivo Rills che presenta "Linfa Festival": sound, visual show, market area.

Domenica 1 agosto nuovo appuntamento con le visite guidate.

Poi serata cinema a tema vino e degustazione con lo Sbif (San Briccio in Festa) giovedì 5 agosto .

Venerdì 27 agosto il Comune di Lavagno propone musica da ascolto con pianoforte e la voce di Luciana Vaona .

Il primo weekend di settembre è ancora la musica elettronica, ma da ascolto, protagonista. In arrivo una sorpresa in definizione proprio in questi giorni.

Mentre dal 10 al 12 settembre lo Sbif trasformerà Forte San Briccio in un percorso di degustazione enogastronomica con Vino al Forte .

Venerdì 24 settembre si alterneranno sul palco di Forte San Briccio i gruppi musicali della sala prove di Officina Fotonica.

Chiusura con degustazione a cura dello Sbif venerdì 1 ottobre.

Informazioni e contatti

Forte San Briccio è un complesso architettonico di origine militare, edificato tra il 1883 e il 1888 ad opera del genio militare italiano sul colle da cui prende il nome, nel Comune di Lavagno (Verona), in un’area abitata già in tempi remoti, come testimoniano i reperti archeologici ritrovati all’epoca della sua costruzione. Il forte faceva parte della linea difensiva Nord Lessinia della città di Verona, che doveva presidiare la roccaforte scaligera dagli attacchi austriaci.

Dismesso il suo uso militare nel 1979, viene gestito da un’associazione locale dal 1981 al 1998, poi per anni viene abbandonato, fino a quando nel 2012 viene dichiarato il vincolo monumentale, e l’immobile passa a titolo non oneroso dal Demanio al Comune di Lavagno, che si impegna a favorirne il recupero. Tale passaggio viene sancito nel 2013 con la sottoscrizione dell’accordo di valorizzazione del bene e la nascita dell’associazione All’ombra del Forte, che riunisce i rappresentanti di diverse associazioni locali e gestisce il forte accompagnando il piano di valorizzazione.

Web: https://www.fortesanbriccio.it/.

