Prezzo Intero 12 euro, ridotto 8 euro per under 24 e over 65

Il Forte Gisella diventa un unico palcoscenico per condurre lo spettatore, a stretto contatto, in un viaggio in danza di cinque serate, tra percorsi itineranti e performances nelle varie location del sito con i migliori artisti moderni. Il 21, 22, 23 luglio, e il 25 e 26 agosto si svolgerà la seconda edizione di “Forte Gisella in Danza”, festival di danza contemporanea organizzato da Ersilia Centro Veneto Promozione Danza e Spettacolo, con il patrocinio, il contributo della 4^ Circoscrizione e in collaborazione con Agsm Aim. Al festival, che è inserito nel programma di “Intrecci” dell’Estate Teatrale Veronese, parteciperanno quindici tra le migliori compagnie provenienti da varie città, tra cui anche la Tanz Harz dalla Germania.

In ogni angolo del Forte si potrà assistere ad esibizioni in site specific, che avranno come suggestiva cornice gli androni in pietra antica così come le nicchie modellate dalla natura. Seguiranno alcuni eventi di videodanza, a cura di Iuvenis Danza e di Fòv Art Movement, break ristoro e infine lo spettacolo sul palco centrale. L’apertura della biglietteria sarà alle 19, l’inizio degli spettacoli dalle 19.30.

L’ingresso è di 12 euro, ridotto 8 euro per under 24 e over 65. Dal terzo ingresso costo ridotto di 8 euro. Per informazioni e prenotazioni compagniaersiliadanza@gmail.com oppure chiamare i numeri 347 0415767 e 347 9227891. Tutte le informazioni sono sul sito https://ersiliadanza.it/Ersilia - Centro Veneto Promozione Danza e Spettacolo, con il patrocinio ed il contributo della 4ª Circoscrizione del Comune di Verona ed in collaborazione con Agsm Aim, organizza a Verona, a Forte Gisella, la seconda edizione di FORTE GISELLA IN DANZA - festival di danza contemporanea, nelle sere del 21-22-23 luglio, 25- 26 agosto 2023. Al Festival 2023 sarà presente la migliore danza italiana, rappresentata da 15 compagnie provenienti da differenti città, i coreografi della Rete Ersilia Danza R.E.D. e quest’anno anche la Compagnia Tanz Harz dalla Germania.

Forte Gisella in Danza 2023 fa parte degli “Intrecci” Estate Teatrale Veronese.

FORTE GISELLA IN DANZA – seconda edizione

21, 22, 23 Luglio 2023

25, 26 Agosto 2023

Verona - Forte Gisella, Via Mantovana 117

Ulteriori informazioni sul sito https://ersiliadanza.it/.