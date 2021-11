Formazione aziendale 4.0: credito d'imposta e realtà virtuale

Come si usufruisce del credito d'imposta per la Formazione 4.0? Come funziona la Formazione con Realtà Virtuale? Per risponderti abbiamo organizzato un Webinar gratuito dedicato alla Formazione 4.0, con la preziosa collaborazione di Studio Elvezia del Gruppo Pighi.

L'appuntamento è Martedì 23 Novembre alle 11.30.

Ecco il programma dell'evento:

Introduzione attività formative Studio Elvezia

Credito d'imposta e altre agevolazioni fiscali per la Formazione 4.0 con Talent24 Inlingua Verona

Un viaggio nella Formazione con Realtà Virtuale

Pensiamo tu voglia sapere come si impara meglio, più velocemente e sfruttando importanti agevolazioni fiscali. Cogli questa opportunità!

Registrati subito: https://event.webinarjam.com/register/168/4q051hzy oppure scrivi una mail a talent@inlinguaverona.it.