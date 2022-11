A Tregnago la mostra collettiva "La forma del colore"

Prosegue la stagione delle mostre d’arte in Emporio Cornici con la collettiva "La forma del colore" a cura di Andrea Castagna. L’inaugurazione si terrà venerdì 11 novembre 2022, alle ore 17.30 in Emporio Cornici a Tregnago, saranno presenti gli artisti Ciro D’Alessio e Moreno Patuzzo. Il pittore napoletano Ciro D’Alessio e il land artist veronese Moreno Patuzzo si incontrano nell’intento comune di ricostruire il paesaggio partendo dal colore e di riscoprire il colore partendo dal paesaggio. I due artisti parlano due linguaggi diversi (la pittura di paesaggio e la land art lungo le sponde dell’Adige e documentata in fotografia) ma portano lo stesso omaggio alla forza del colore, della natura e delle emozioni.

Ciro D’Alessio presenta dodici opere in grande formato, in acrilico su tela e olio su tela, con soggetti astratti e paesaggi ispirati alla Val d’Illasi e Tregnago. La sua ricerca pittorica si concentra sull’uso di tutti i colori, che insieme esprimono la potenza prorompente della luce e la vera forma del colore. Moreno Patuzzo presenta dieci opere in stampa su tela 50x70 cm, scatti fotografici con un’elaborazione grafica cromaticizzata, che documentano i momenti di land art per conservarli nel tempo e raccontare il suo progetto LADIGEO.

L’evento si terrà in contemporanea con l’Antica Fiera di San Martino. La mostra "La forma del colore" rimarrà visitabile tutti i giorni, in orario di apertura di Emporio Cornici, dall’11 al 30 novembre 2022.