Nel cuore di Verona le eccellenze enogastronomiche del Nordest incontrano le pizze gourmet

Pizza e vino. Per alcuni forse un incontro ancora un po’ audace, per altri rappresentazione di un felicissimo connubio di sapori. Cosa succede quando uniamo prodotti che sono massima espressione del loro territorio di origine, in particolare quando vengono abbinate grandi eccellenze dell’enogastronomiche nazionale?

Da venerdì 15 a lunedì 18 ottobre 2021, in occasione di Vinitaly Special Edition, le DOC delle Venezie e Friuli Venezia Giulia, assieme alle DOP Montasio e Prosciutto di San Daniele, in collaborazione con PromoTurismo FVG, saranno protagoniste di un menù limited edition a cura della pizzeria gourmet Forkette di Verona (Via S. Maria Rocca Maggiore, 8) e a disposizione dei clienti che – dopo un calice di benvenuto ed assaggi di Montasio e San Daniele in purezza offerti dalla casa – si faranno tentare dagli accostamenti inediti proposti dal pizzaiolo esperto Emanuel Facchin, diplomato all’Alma.

In abbinamento alle pizze in edizione speciale, che vedranno l’utilizzo dei prodotti a diversi stadi di stagionatura, un’ampia selezione di etichette di Pinot grigio DOC delle Venezie e Ribolla Gialla Spumante Friuli DOC o altre tipologie proposte dal direttore Gianluca Boninsegna, Miglior Sommelier AIS per il Veneto nel 2015.

Per maggiori informazioni su Forkette visita il sito www.forkette.it.

