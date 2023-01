"Forest bathing", escursione tra i castagni del Monte Baldo

Avete mai provato "l'immersione in foresta" (traduzione italiana del termine giapponese Shinrin-Yoku, a sua volta tradotto in inglese come Forest Bathing)? Questa è l'occasione di sperimentarla tra i Castagni secolari di San Zeno di Montagna, sul Monte Baldo con bellissimi scorci sul Lago di Garda.

È risaputo che il semplice passeggiare e stare in mezzo alla natura porta benessere sia a livello fisico che mentale. Questi benefici aumentano se siamo in un bosco e risvegliamo i nostri sensi attraverso suoni, colori e profumi della natura. Accompagnati da Conduttori certificati TEFFIT (Terapie forestali in foreste italiane) cammineremo lentamente e attraverso semplici attività sensoriali entreremo in contatto col bosco.

Ritrovo ore 9.45 Prada bassa. (il Punto preciso verrà dato al momento dell'iscrizione)

Durata circa 3 ore

COSTI: 20 euro a persona

POSTI LIMITATI

ABBIGLIAMENTO: adatto alla stagione e comodo. Scarpe adatte a camminare in ambiente forestale e da trekking

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CONTATTARE: Simona e Francesca, facenti parte del registro conduttori di immersione in foresta, elenco dei professionisti della rete TeFFIt Terapie Forestali in Foreste Italiane secondo quanto stabilito dalla Legge 4/2013 e Guide Ambientali Escursionistiche Associate all'AIGAE-ASSOCIAZIONE ITALIANA GUIDE AMBIENTALI ESCURSIONISTICHE.

Tel. 388.638 3495 anche con whatsapp oppure inviando un'email a: turismonaturalisticorurale@gmail.com.