"Forest Bathing" tra i castagni del Monte Baldo

Avete mai provato "l'immersione in foresta"? (traduzione italiana del termine giapponese Shinrin-Yoku, a sua volta tradotto in inglese come Forest Bathing). Questa è l'occasione di sperimentarla tra i Castagni secolari di San Zeno di Montagna, sul Monte Baldo con bellissimi scorci sul Lago di Garda.

È risaputo che il semplice passeggiare e stare in mezzo alla natura porta benessere sia a livello fisico che mentale. Questi benefici aumentano se siamo in un bosco e risvegliamo i nostri sensi attraverso suoni, colori e profumi della natura. Una piena immersione nell'ecosistema bosco fa registrare notevoli miglioramenti in alcuni parametri fisiologici: si abbassano i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress, la frequenza cardiaca diminuisce, così come scendono la pressione arteriosa e i livelli di zucchero nel sangue, si riduce il rischio di ammalarsi di depressione, si placano gli stati di collera, migliora persino la creatività.

Le attività sono realizzate da personale qualificato su percorsi in ambienti forestali specifici per le immersioni forestali. In questi percorsi il partecipante verrà guidato in attività che hanno lo scopo di agevolare le varie forme di beneficio che dà un ambiente forestale. Accompagnati da Conduttori certificati TEFFIT (Terapie forestali in foreste italiane) cammineremo lentamente e attraverso semplici attività sensoriali entreremo in contatto col bosco. Ritrovo ore 9.45 Prada bassa di San Zeno di Montagna. (il Punto preciso verrà dato al momento dell'iscrizione)

Durata circa 3 ore

COSTI: 20 euro a persona

POSTI LIMITATI

ABBIGLIAMENTO: adatto alla stagione e comodo e a strati. Scarpe adatte a camminare in ambiente forestale, da trekking

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CONTATTARE:

Simona e Francesca facenti parte del registro conduttori di immersione in foresta, elenco dei professionisti della rete TeFFIt Terapie Forestali in Foreste Italiane secondo quanto stabilito dalla Legge 4/2013 e Guide Ambientali Escursionistiche.

Associate all'AIGAE-ASSOCIAZIONE ITALIANA GUIDE AMBIENTALI ESCURSIONISTICHE. Tel. 388.638 3495 o 3495119162 anche con whatsapp oppure inviando un'email a: turismonaturalisticorurale@gmail.com.