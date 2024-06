Forest bathing- Esperienza pratica di immersione in foresta

Indirizzo non disponibile

Siete alla ricerca di un'esperienza per ritrovare equilibrio e benessere personale attraverso il contatto con la natura? L'attività di FOREST BATHING ci permette di cogliere i molteplici benefici presenti in natura amplificati da attività proposte dalle guide. La mattinata verrà svolta nel comune di Ferrara di Monte Baldo (VR) con ritrovo previsto per le ore 10.

È aperta a tutte le persone in quanto la partecipazione non richiede uno sforzo fisico particolare. La durata sarà di circa 4-5 ore. Si consiglia un abbigliamento idoneo alla montagna e comodo. Portate con voi un tappetino e dell'acqua.

Per informazioni e prenotazioni:

Manuel Genesini, 379 2660166 - Istruttore Forest Bathing CSEN - Operatore Discipline Bio Naturali

