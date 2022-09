Una domenica di immersione nella foresta della Lessinia con il Forest Bathing

Un'occasione per vivere o per sperimentare in uno dei più suggestivi boschi della Lessinia la cosiddetta "immersione in foresta" (traduzione italiana del termine giapponese shinrin-yoku, a sua volta tradotto in inglese come forest bathing).

Una piena immersione nell'ecosistema bosco aiuta a migliorare alcuni parametri fisiologici: si abbassano i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress; la frequenza cardiaca diminuisce così come scendono la pressione arteriosa e si riduce il rischio di ammalarsi di depressione; si placano gli stati di collera e migliora persino la creatività.

Le attività sono realizzate da personale qualificato su percorsi in ambienti forestali specifici per le immersioni forestali. In questi percorsi il partecipante verrà guidato in attività che hanno lo scopo di agevolare le varie forme di beneficio che dà un ambiente forestale.

RITROVO: alle 9.45 (il posto esatto del ritrovo verrà dato a chi si iscriverà).

DURATA: 3 ore circa.

COSTI: 20 euro a persona (attività rivolta solo agli adulti).

POSTI LIMITATI.

ABBIGLIAMENTO: adatto alla stagione e comodo. Scarpe adatte a camminare in ambiente forestale. Necessario un telo per sdraiarsi.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CONTATTARE Simona Boseggia e Francesca Dall'Ora, facenti parte del registro conduttori di immersione in foresta, elenco dei professionisti della rete TeFFIt Terapie Forestali in Foreste Italiane, e Guide Ambientali Escursionistiche

Associate all'AIGAE-ASSOCIAZIONE ITALIANA GUIDE AMBIENTALI ESCURSIONISTICHE. Telefono: 388.638 3495 (anche con whatsapp) oppure inviando un'email a: turismonaturalisticorurale@gmail.com.