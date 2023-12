"Forest bathing", esperienza pratica di benessere forestale

Il 2023 sta per concludersi ma c’è ancora tempo per prenderci cura di noi attraverso il Benessere Forestale! Venerdì 29 Dicembre saremo a Ferrara di Monte Baldo (VR) per “ricaricare le batterie” in modo GREEN attraverso la pratica del FOREST BATHING.

Scopriremo assieme la bellezza di questa stagione che nel silenzio ci mostra l’importanza di sostare, fare una pausa per prepararci alla stagione che verrà, fiduciosi delle nostre potenzialità! Sarà un momento speciale per ringraziare l’anno che si sta concludendo.

Il ritrovo è previsto per le ore 10 nella piazza di Ferrara di Monte Baldo (VR). È aperta a tutte le persone in quanto la partecipazione non richiede uno sforzo fisico particolare. La durata sarà di circa 4 ore con pranzo al sacco in autonomia.

Si consiglia un abbigliamento idoneo alla montagna e comodo. Portate con voi un tappetino tipo Yoga.

Per informazioni e prenotazioni: 379 2660166

