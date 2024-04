"Forest bathing & biodanza" - Esperienza pratica di immersione in foresta unita alla biodanza

I colori della primavera sono al massimo splendore, la natura si manifesta con la sua massima intensità negli alberi ricoperti di foglie. È un momento magico per i fiori, i profumi e le forme! Il bagno di foresta si incontra con la Biodanza per regalarci nuove consapevolezze, rafforzare il sistema immunitario, ridurre i livelli di stress e dare vita alla creatività! Libertà, ascolto, movimento e leggerezza saranno le parole guida della giornata.

Domenica 5 Maggio dalle ore 10 alle 15 saremo nei boschi della Lessinia con partenza da Erbezzo per vivere assieme questa esperienza a contatto con la natura guidati da Manuel (Istruttore Forest Bathing CSEN) e Cecilia (Istruttrice Biodanza). Il percorso è adatto a tutti, sportivi o non, purché interessati.

Il ritrovo è previsto per le ore 10 ad Erbezzo (VR). È aperta a tutte le persone in quanto la partecipazione non richiede uno sforzo fisico particolare. La durata sarà di circa 5 ore con pranzo al sacco in autonomia. Si consiglia un abbigliamento idoneo alla montagna e comodo.

Per informazioni e prenotazioni:

Cecilia 333 1715424 Facilitatrice di Biodanza

Facilitatrice di Biodanza Manuel 379 2660166 Istruttore Forest Bathing CSEN - Operatore Discipline Bio Naturali Professionista ai sensi delle Legge nr.4/2013

