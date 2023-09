Followyourpassion: torna il PeschieraTRI, la gara che ha contribuito a scrivere la storia del triathlon

Il circuito Triathlon Series firmato da FollowYourPassion vivrà il suo grande finale. E lo farà nella magnifica Peschiera del Garda, location che da oltre vent’anni scrive la storia della triplice disciplina. Sarà una grande festa del triathlon, attesi oltre 1.000 partecipanti che insieme ai loro accompagnatori, familiari o amici, animeranno con la loro passione tutta Peschiera del Garda per l’intero fine settimana.

L’appuntamento con il PeschieraTRI 2023 è per sabato 7 e domenica 8 ottobre, con una grande novità: oltre alle tradizionali gare su distanza sprint (750 m di nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa) e olimpica (1,5 km di nuoto, 40 km di ciclismo e 10 km di corsa), che edizione dopo edizione hanno contato sempre più appassionati, si disputerà anche quella su distanza media (1,9 km di nuoto, 90 km di ciclismo e 21 km di corsa). Una grande opportunità per i triatleti che amano le distanze più lunghe di gareggiare in una delle capitali della triplice.

I PERCORSI – Peschiera del Garda, patrimonio UNESCO, e i suoi dintorni sembrano stati disegnati per il triathlon. I tracciati di gara sono tecnici e suggestivi al tempo stesso, con la partenza dalla meravigliosa e iconica spiaggia dei Cappuccini, ma non solo. Parte della frazione di nuoto si svolgerà nel canale che costeggia le mura della cittadina gardesana; il ciclismo si snoderà nei suoi dintorni, tra colline e vigneti a cavallo delle province di Brescia, Verona e Mantova. La corsa porterà gli iscritti lungo le mura per poi guadagnare il traguardo in centro città.

IL PROGRAMMA GARE – Ad aprire il week end, sabato 7 ottobre, saranno il triathlon medio, con partenza alle 11.45, e olimpico, con il via alle 12.45. Domenica 8 il gran finale spetterà al triathlon sprint, alle 13. Sulla distanza media sarà possibile gareggiare anche nella formula staffetta.

ISCRIZIONI E COMBINATA – Le iscrizioni a tutte e tre le gare si chiuderanno lunedì 2 ottobre. È possibile iscriversi online sul sito ufficiale della manifestazione: https://followyourpassion.it/peschieratri/. Per chi ama sfidarsi su più distanze gli organizzatori hanno pensato a un’iscrizione combinata alle due gare su distanza olimpica, in programma il sabato, e sprint, al via la domenica.

PROVA PERCORSI – Per arrivare ancora più preparati, ma anche e soprattutto per divertirsi sabato 23 settembre sarà possibile testare il percorso di ciclismo (45 km) e quello di corsa (5 km). A fare da guida sarà il Team Highroad Peschiera Triathlon. Il ritrovo è fissato per le 9 in via Contro Bastioni Porta Brescia a Peschiera del Garda, dove verrà allestita la zona cambio in occasione della gara. Partenza alle 9.30. Partecipazione libera. Per informazioni: info@followyourpassion.it.

VITTORIA DOPPIA – Il PeschieraTRI è anche la tappa finale del Circuito Triathlon Series di FollowYourPassion. Come in occasione delle altre tre prove (ChiaTRI, MilanoTRI e LovereTRI) saranno in vincitori della distanza più lunga, quella media, ad aggiudicarsi il pettorale per il ChiaTRI 2024.

MONTEPREMI SPECIALE PER LE SQUADRE – Alé, brand di abbigliamento ciclistico e per il triathlon, anche quest’anno ha firmato il montepremi dedicato alle squadre che hanno partecipato al Circuito Triathlon Series. La classifica tiene conto della somma degli iscritti totali nelle 4 gare del Circuito Triathlon Series (ChiaTRI, MilanoTRI, LovereTRI e PeschieraTRI). In occasione della gara di Peschiera del Garda saranno premiate le tre squadre che avranno schierato sulla linea di partenza più atleti. A oggi in testa alla speciale classifica è il CUS Pro Patria Milano Triathlon, seguito dal CNM Triathlon e dal Triathlon Team Brianza.

AL SERVIZIO DEGLI SPORTIVI – 16 eventi che portano atleti di tutti i livelli a correre, nuotare e pedalare. Ciclismo su strada e in mountain bike, corsa, nuoto in acque libere e triathlon: anche quest’anno la proposta di FollowYourPassion riesce a soddisfare le esigenze di tutti.