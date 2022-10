A Bussolengo appuntamento imperdibile con "Fogo, castagne e Vin Brulè"

Venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 novembre 2022 sono i giorni scelti dall’Associazione Eccellenze Italiane per la realizzazione di Fogo, Castagne e Vin Brulè a Bussolengo. Un fine settimana dedicato alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, un modo per coinvolgere giovani e famiglie tramite una grande castagnata accompagnata da gruppi live. Una giornata conviviale che lega comunità e atmosfera autunnale.

La manifestazione si terrà in Piazzale Vittorio Veneto e come sempre coniugherà il sano divertimento alla cultura culinaria veronese. Saranno coinvolti giovani gruppi live emergenti, dando loro la possibilità di mostrare il proprio talento e sarà allestito un mercatino artigianale. Durante l’evento sarà a disposizione dei partecipanti un’area food che distribuirà, oltre a castagne, vin brulè, the caldo, varie bevande, gnocchi, polenta e molto altro.

Venerdì apertura dalle 18 a mezzanotte, sabato dalle 11 a mezzanotte e domenica dalle 11 alle 18. «L’idea - spiegano gli organizzatori di FADE - è quella di andare a riproporre la manifestazione, ampliandola di anno in anno ed andando a valorizzare le tradizioni veronesi ed i gruppi live emergenti che più si sono contraddistinti nel corso dell’anno».