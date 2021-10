A Bussolengo grande festa per l'evento "Fogo, Castagne e Vin Brulé"

L'autunno di festa prosegue a Bussolengo in Piazza dello Zodiaco venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 novembre, i giorni scelti dall’Associazione culturale Eccellenze Italiane per la realizzazione di “Fogo, Castagne e Vin Brulé”. Un fine settimana dedicato alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, un modo per coinvolgere giovani e famiglie attraverso una grande castagnata accompagnata da buona musica live. Un momento di festa conviviale in cui tutta la comunità potrà godere dell’atmosfera autunnale.

«L’idea - spiegano gli organizzatori con Federico Antolini - è rendere questa festa un appuntamento da riproporre di anno in anno, valorizzando le tradizioni veronesi ed i gruppi musicali che più si sono fatti notare nel panorama emergente».

Durante l'evento sarà a disposizione dei partecipanti un'area food che distribuirà, oltre a castagne, vin brulé, the caldo, varie bevande e gnocchi di malga, piatto caratteristico della montagna che per l'occasione verrà proposto in pianura. Saranno coinvolti giovani gruppi live emergenti, che avranno la possibilità di mostrare il proprio talento e intrattenere i partecipanti con la loro musica.

«Quest’anno a Bussolengo - sottolinea l’assessore Massimo Girelli - abbiamo voluto che anche l'autunno fosse ricco di proposte che abbracciano diversi gusti con l'obiettivo di avere un'offerta ancora più ampia capace di attrarre sempre più persone. Una nuova sfida anche in termini organizzativi che coinvolge ben due piazze importanti del nostro paese, che saranno protagoniste anche negli eventi legati al Natale, a cui stiamo già lavorando e che presenteremo a breve».

https://www.comune.bussolengo.vr.it/eventi-calendario

