Alla Società Letteraria di Verona il focus dedicato al letterato Renato Simoni

Proseguono in presenza gli incontri organizzati dall’associazione dei Consiglieri Emeriti per approfondire la conoscenza dei "veronesi illustri". Il prossimo appuntamento 'live' si terrà nella sala Montanari della Società Letteraria in Piazzetta Rubiani 1 martedì 9 novembre alle ore 17.30. L'incontro verterà sulla figura del letterato Renato Simoni (Verona 1875- Milano 1952) e sarà tenuto dalla prof.ssa Simona Brunetti del Dipartimento Culture e Civiltà dell'Università di Verona.

L'accesso alla sala sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili e con obbligo di green pass.

L'incontro sarà trasmesso anche in diretta audio-video streaming collegandosi al sito della Società Letteraria https://www.societaletteraria. it/streamingvideo/ e sarà sempre possibile rivedere l'evento in podcast dal sito web www.societaletteraria.it

L'iniziativa è promossa dall'associazione Consiglieri Comunali Emeriti di Verona, in collaborazione con la Società Letteraria e il Dipartimento Culture e Civiltà dell'Università di Verona, e con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio Comunale di Verona.

