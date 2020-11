Focus sulla lotta alle infezioni correlate all'assistenza

La recente pandemia ha tolto moltissimo alla nostra Nazione e al nostro SSN. Per riuscire però almeno a ricavarne qualcosa di buono sarà necessario fare tesoro di tutte le esperienze maturate. Fra queste la consapevolezza che le infezioni arrecano un peso immenso da sostenere sia dal punto di vista socioassistenziale che economico globale. A maggior ragione quindi oggi la tematica delle infezioni correlate all’assistenza (ICA) che viene affrontata in Italia da oltre trent’anni, deve rappresentare ancor più uno dei maggiori problemi per la Sanità pubblica.

Oggi le infezioni presenti negli ambienti ospedalieri e nei luoghi di cura annessi (es. day hospital ed ambulatori infusionali) rappresentano una sfida cruciale per tutti (ma in particolare per alcune tipologie di pazienti fragili ed ad alto rischio, come ad esempio i malati oncologici, quelli oncoematologici e quelli in terapia intensiva), che spesso potrebbero essere evitabili attraverso scelte preventive appropriate.

