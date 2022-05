Francesco Gabbani in Feltrinelli a Verona firma le copie del suo nuovo album

Francesco Gabbani il 2 maggio 2022 dalle ore 18 sarà ospite in Feltrinelli a Verona per firmare le copie del nuovo album "Volevamo solo essere felici". Evento in collaborazione con Radio Subasio Per partecipare al firmacopie acquista il disco presso laFeltrinelli di Verona e ritira il pass* che dà accesso all’evento (*1 pass per ogni cd acquistato fino a esaurimento).

Dopo il singolo “La rete” e il brano “Spazio tempo”, scelto per la sigla della serie tv “Un professore”, Francesco Gabbani ha lanciato il brano che ha dato il nome al nuovo progetto e di cui scrive parte della storia. Volevamo solo essere felici è un disco di analisi personale e soggettiva e prende il titolo dal nuovo singolo con cui Gabbani ritrova Fabio Ilacqua autore, insieme a lui, di canzoni di successo come “Amen” e “Occidentali's Karma”. Il nuovo singolo affronta il tema della ricerca della felicità, che è il movente che sta dietro a tutto quello che facciamo nella vita, alle nostre decisioni, alle strade che percorriamo e ai rapporti che stabiliamo con le altre persone.

«In questa nostra continua ricerca, il “Volevamo solo essere felici” rappresenta una sorta di giustificazione, una scusa, che ci diamo in conseguenza agli sforzi, agli errori, i dolori e le sofferenze che questa ricerca a volte ci causa. - racconta Gabbani - La tenerezza del cercare una scusa in questo viaggio della vita quasi a dire che, il fin di bene, è la ricerca della felicità”. Le tracce del disco sono “Tossico”, “Indipendente”, “La mira”, “Volevamo solo essere felici”, “Peace & Love”, “L'amor leggero”, “Spazio tempo”, “La rete”, “Puntino intergalattico”, “Sangue darwiniano” e “Sorpresa improvvisa”».

Le canzoni di Volevamo solo essere felici saranno presentate dal vivo nei due appuntamenti speciali in programma nei palazzetti: il 6 maggio 2022 al Mediolanum Forum di Assago (MI) e l’8 maggio 2022 al Palazzo dello Sport di Roma.