"Fiorello presenta: Fiorello!", il grande showman sul palco dell'arena di Verona

Dopo aver attraversato l’Italia a suon di sold out nei teatri e nei grandi spazi all’aperto con il suo spettacolo "Fiorello presenta: Fiorello", Rosario Fiorello arriva all’Arena di Verona il prossimo 17 settembre 2022. Una serata irripetibile che coincide anche con la gran chiusura della stagione estiva dello spettacolo e riporta Fiorello nella grandiosa Arena a distanza di 12 anni dalla sua ultima esibizione nell’anfiteatro veronese.

"Fiorello presenta: Fiorello!" è uno spettacolo coinvolgente, in continua evoluzione e – di serata in serata – mai uguale a se stesso, marchio di fabbrica di un artista che lascia sempre la sua impronta personalissima nel copione dello show. Improvvisazioni ed esperimenti scenici, invenzioni mimiche, interazione con il pubblico in sala e incursioni di ospiti a sorpresa, una scaletta musicale fluida e l’innesto di momenti di spettacolo fuori copione: è questa la libertà dello showman.

