A Verona tre giorni di musica live e divertimento per il "Fine di Mondo Festival"

Il 14, 15 e 16 ottobre 2022 a Verona si terra? il “Fine di Mondo Festival”: tre giorni di musica, intrattenimento, condivisione, divertimento, buon cibo e ottima birra. A ospitare il festival, un ampio spazio verde situato in via Ca? di Cozzi 53/B, a ridosso della citta?, nei pressi di un suggestivo vigneto. Gli spettacoli musicali si svolgeranno su due palchi distinti: un main stage dedicato ai concerti live e un club stage dedicato ai dj set, offrendo cosi? un’ampia scelta ai partecipanti.

Il festival ospitera? diversi generi musicali, tra i quali hip-hop, scratch, groove experimental, rap, r’n’b, funk, rock, blues, elettronica pop, house, jazz, microwawe soul, space funk, dreamgaze, electro-pop, dream-pop, drum/bass, turntables.

Si esibiranno: Dj Gruff, Savana Funk, Studio Murena, Herman Medrano & Kalibro, The Tangram, Vertical, A/lpaca, Kæry Ann, CYBELE, You Nothing, Anna e l'Appartamento, NUMB, URLO, Rocket Radio Djs, Maidato, The Visionaire, Dj Mu?ll b2b Karola Hoffer, Caste (The Italo Job), Moborore? b2b Everest Parisi, FDP SISTEMA, Cumulonembi.

Ma il festival non sara? soltanto musica, sono organizzate infatti numerose attivita? per offrire momenti di benessere e divertimento a tutti i partecipanti. Tra le attrattive vi saranno: torneo di pallavolo, calcetto balilla, spazio per la giocoleria, yoga, percorso sensoriale nei sentieri del gusto, performance di danza “Solitario”, laboratorio giochi da tavolo, mercatini di artigianato e tanto altro.

La realizzazione dell’evento non sarebbe stata possibile senza il supporto di alcune realta? veronesi importanti come la Cooperativa Sociale Hermete, che lavora per lo sviluppo educativo, sociale e culturale nel territorio della provincia di Verona, l’Associazione Culturale MultiTraccia, che si occupa di organizzazione eventi e gestione progetti culturali in Valpolicella, Ortonuovo, azienda specializzata nella lavorazione di prodotti ortofrutticoli con a cuore la qualita? e la naturalezza delle materie prime e l’Associazione Culturale Eclettica. L’evento e? patrocinato dal Comune di Verona.

Orari:

14 ottobre: ore 18 - 24

15 ottobre: ore 11 - 24

16 ottobre: ore 11 - 23

I partecipanti di eta? inferiore ai 14 anni potranno accedere all’area del Festival gratuitamente. Il biglietto per tutti gli altri ha un costo di 13 euro + diritto di prevendita per un singolo giorno, mentre l’abbonamento a tutti i tre i giorni e? di euro 30 + diritto di prevendita. I biglietti sono acquistabili sia su TicketOne che all’ingresso del festival.

Saranno a disposizione due aree parcheggio raggiungibili da Lungadige Attiraglio nei pressi di Corte Molon.

Considerate le attivita? musicali, non sara? consentito l’ingesso ai nostri amici a quattro zampe per la tutela del loro benessere.

Biglietti: https://www.ticketone.it/artist/fine-mondo-festival/.