Filosofia Attiva: incontri gratuiti per vivere ogni giorno da protagonisti

Dopo quasi due anni in cui la pandemia ha condizionato la nostra quotidianità, é giunto il momento di riprendere in mano la propria vita: in quest'ottica, Nuova Acropoli Verona OdV propone un corso di Filosofia Attiva, con un approccio pratico per capire e vivere la propria vita da protagonisti.

L'appuntamento è per giovedì 21 ottobre alle 18.30 e lunedì 25 ottobre alle 20.30 nella sede dell'associazione, in via Merano 17 a Verona (b.go Roma). La presentazione del corso è gratuita con prenotazione obbligatoria al 380 768 9599 (sms - whatsapp - telegram) o via mail a verona@nuovaacropoli.it.

La Filosofia Attiva è un approccio pratico, utile per comprendere la vita e vivere da protagonisti ogni giorno. Per prendere la vita “con filosofia”, bisogna conoscerla, capirla e poi applicarla. La filosofia ci può aiutare a cercare il senso della vita, a riflettere, a guardare le cose da un altro punto di vista, per vivere meglio con te stesso e con gli altri.

Il corso introduttivo permette il confronto con idee e valori senza tempo, che da sempre sono strumento di miglioramento per l’individuo e per la società: alcuni temi trattati sono Socrate, Platone, Buddha, Confucio, gli Stoici e tanti altri Grandi del pensiero d’Oriente e d’Occidente, con i loro insegnamenti, oggi più utili ed attuali che mai.

Scopri la Filosofia Attiva! Ti aspettiamo presso la nostra sede associativa, in via Merano 17 (Borgo Roma), Verona.

Nuova Acropoli Verona OdV é una realtà presente in città da 35 anni: promuove la cittadinanza attiva e il motore del volontariato é proprio la filosofia, applicata nel pratico.

L'attività si svolge nel pieno rispetto delle normative vigenti in materie di prevenzione della diffusione del COVID-19. Per l'accesso é richiesto il green pass.

Per informazioni, è possibile rivolgersi direttamente all’associazione dal lunedì al giovedì dalle 19 alle 21, presso la sede in via Merano 17 (borgo Roma - traversa di via Scuderlando).

