Filosofia al Parco Santa Teresa, il primo incontro è "Chiedimi se sono felice"

Finalmente l’estate è tornata ed il Parco Santa Teresa si anima di attività ed eventi imperdibili. Con le giornate che si allungano cosa c’è di meglio di qualche serata per stare insieme, riflettere e condividere pensieri profondi?

Nuova Acropoli Verona organizza un ciclo di 4 incontri gratuiti e filosofici, con alcuni temi riguardanti la vita di tutti i giorni, la felicità, l’amore e tanto altro attraverso riflessioni, dialoghi, giochi e letture scelte.

Il primo incontro, dal titolo "Chiedimi se sono felice" si terrà martedì 18 luglio alle 20 al Parco Santa Teresa, con le prime luci del tramonto.

Tutti gli incontri si svolgeranno presso la nuova area lettura con Bibliocasetta creata dai volontari di Nuova Acropoli.

È consigliabile portare un proprio sgabello per sedersi.

In caso di maltempo gli incontri si svolgeranno presso la sede di Nuova Acropoli Verona in Via Merano 17.



La programmazione di queste ed altre attività sono disponibili sul sito www.parcosantateresa.it e all’interno del programma delle attività di Nuova Acropoli Verona sul sito www.nuovaacropoli.it.

Per informazioni, è possibile rivolgersi direttamente all’associazione dal lunedì al giovedì dalle 19 alle 21, presso la sede in via Merano 17, oppure direttamente al numero 380 768 9599, o ancora via mail a verona@nuovaacropoli.it.