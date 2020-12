I film di Natale, gratis e disponibili online per le festività 2020

Una delle occupazioni migliori per il vostro "Natale Covid" non può essere quella di guardarsi un bel film. Tra le tante opzioni che al momento esistono, poiché i cinema restano purtroppo ancora chiusi, non va mai sottovalutata l'offerta di RaiPlay.

Il portale ufficiale della Rai, infatti, offre sempre un'ampia gamma di film in streaming completamente gratuiti. Di seguito, poiché siamo appunto sotto le feste natalizie, riportiamo una lista di film a tema "Natale" che potete trovare disponibili su RaiPlay, ma la scelta possibile è naturalmente davvero molto più ampia.

I film del Natale 2020

Natale a Evergreen

Natale a Evergreen: Un pizzico di magia

Il principe che ho sempre sognato

Il Natale dei miei ricordi

Il mio angelo di Natale

Le scarpe magiche di Natale

Quel lungo viaggio di Natale

Un amore sul ghiaccio

Natale a Palm Springs

La Calza Magica

Amore sotto il vischio

Una renna sotto l'albero

Buddy, il pastore di Natale

Un Natale molto bizzarro

Quel complicato viaggio di Natale

La slitta dei desideri

Il mio principe di Natale

Se scappo mi sposo a Natale

Il Natale che ho sempre desiderato

Lo strano Natale di Blanca Snow

Le nove vite del Natale

La sposa di neve

Un magico Natale

Per vedere i film: https://www.raiplay.it/film/