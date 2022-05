Alla Gran Guardia la première di "Dimmi chi sono": il pluripremiato cortometraggio di Luca Caserta

Dopo i numerosi rinvii causati dalla pandemia di Covid-19, sabato 21 maggio alle 17.30 presso la Sala Convegni della Gran Guardia verrà finalmente presentato e proiettato per il pubblico veronese in un evento unico il pluripremiato cortometraggio “Dimmi chi sono” di Luca Caserta con protagonista Elisa Bertato, prodotto e distribuito da Nuove Officine Cinematografiche. Girato interamente a Verona, il film ha finora vinto oltre 160 prestigiosi premi cinematografici nei festival internazionali, ottenendo un successo travolgente in tutto il mondo.

La perdita della memoria, la violenza sulle donne, la ricerca della propria identità e dignità perdute sono alcuni degli importanti e delicati temi affrontati dalla pellicola, che racconta la drammatica storia di una donna che vaga per la città come una senza tetto, priva di memoria, alla ricerca di se stessa, esausta e in preda alla disperazione. La colonna sonora include la canzone “Piccola stella senza cielo” di Luciano Ligabue, per gentile concessione dell’artista e di Warner Music Italia e Warner Chappell Music Italiana. «Sono felice - dice Caserta - che il mio film dopo aver fatto il giro del mondo per due anni nei festival cinematografici internazionali possa finalmente essere presentato a Verona, città in cui è stato concepito, prodotto e girato».

Il suono in presa diretta è di Francesco Liotard e le musiche originali di Lorenzo Tomio. Nel cast, oltre a Elisa Bertato, tra gli altri anche Jana Balkan, Davide Bardi, Isabella Caserta, Riccardo Caserta, Andrea De Manincor, Nicolò Giacometti, Giovanni Morassutti, Daniele Profeta, Jacopo Squizzato. La post-produzione audio è a cura della Cine Audio Effects di Roma. Al termine della proiezione seguirà l’incontro con il regista Luca Caserta e l’attrice protagonista Elisa Bertato, con la partecipazione della giornalista cinematografica e musicale Angela Bosetto. Modera l’incontro la giornalista e scrittrice Monica Sommacampagna. L’evento è organizzato da Nuove Officine Cinematografiche con il Patrocinio e il contributo del Comune di Verona. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Saranno rispettate le vigenti normative anti-Covid.

Per info e prenotazioni: 0458031321 - info@noc-cinema.com.