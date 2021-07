Musica in Littorina: Filippo Perbellini in concerto a Valeggio sul Mincio

Giovedì 22 luglio alle ore 21.30, con il vocalist Filippo Perbellini, il cantautorato approda all’edizione 2021 di Musica in Littorina, la rassegna di concerti a cadenza settimanale che si svolge alla Littorina del Mincio di Salionze di Valeggio sul Mincio (VR). Perbellini presenterà il suo blasonato progetto “Almost Midnight” in trio assieme a Dario Dal Molin al pianoforte e Sam Lorenzini alla chitarra.

L’ingresso è libero, a numero limitato, con obbligo di prenotazione dei tavoli per la cena a menù. Musica in Littorina, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Valeggio sul Mincio, si impegna inoltre a sostenere la Mensa San Bernardino di Verona destinandole una parte del ricavato della rassegna.

Filippo Perbellini, trentenne, musicista, cantante e autore veronese è stato, come successe a John Belushi nel film The Blues Brothers, “colpito dalla Luce”. Tanto da ipnotizzare un personaggio come Tommy Vicari, produttore di artisti del calibro di Prince, Michael Jackson, Ray Charles, Quincy Jones, Tina Turner, Barbra Streisand e tanti altri, che lo ha convocato a Los Angeles dicendogli, perentoriamente «adesso Phil ci mettiamo a lavorare sul serio!».

Così, dopo numerose collaborazioni con artisti di fama nazionale (fra cui Riccardo Cocciante, Alex Britti, Neffa), Filippo si è concentrato sempre di più, fra Los Angeles e Londra, sulla realizzazione del suo primo album, a fianco di Tommy Vicari e di artisti del calibro di Rod Temperton, compositore di Thriller e Rock with You (Michael Jackson) e Give Me the Night (George Benson), il cantante Jeffrey Osborne (Dionne Warwick, Whitney Houston), l’arrangiatore Greg Mathieson, Judith Hill, corista per Michael Jackson, e Bridgitte Bryant, storica corista di Stevie Wonder. E così ha visto la luce l’album Almost Midnight, contenente otto brani composti dallo stesso Filippo Perbellini e una cover. La musica spazia dal soul al rhythm & blues, con personali contaminazioni. Fra i brani, Sexy Thing ha già conquistato i più prestigiosi circuiti radiofonici. Dal vivo, il progetto è presentato in versione acustica con la partecipazione di due musicisti eclettici: Dario Dal Molin alle tastiere e Sam Lorenzini alla chitarra.

Informazioni e contatti

La Littorina del Mincio

via Gardesana Nord 241, Salionze di Valeggio sul Mincio (VR)

Ingresso libero a numero limitato con obbligo di prenotazione dei tavoli per la cena a menù.

Direttore artistico: Mauro Ottolini

