In Fiera arriva la 65esima edizione di Verona Mineral Show – Geo Shop

Minerali, fossili, pietre preziose e gioielli tornano protagonisti in Fiera a Verona con la 65esima edizione di Verona Mineral Show – Geo Shop in programma da venerdì 26 a domenica 28 novembre 2021. Nel padiglione 4, su una superficie di 10mila metri quadrati, oltre 250 espositori consentono al pubblico di appassionati di scoprire reperti da collezione, pietre preziose, minerali, gioielli, bijoux e oggettistica. Ottime occasioni di acquisto in vista del Natale.

Largo anche alla didattica per i più piccini e non solo, in collaborazione con il Museo di Camposilvano che organizza laboratori alla scoperta della vita prima dell’avvento del genere umano attraverso i reperti fossili che hanno attraversato i millenni conservati nella pietra. L’associazione Cercatori d’oro della valle del Ticino tiene invece, un workshop per bambini e ragazzi dai 5 ai 10 anni sull’estrazione delle pagliuzze dorate e la divisione dalle sabbie.

Informazioni e contatti

Per garantire la sicurezza agli ingressi e all’interno del padiglione alla luce delle misure di sicurezza più aggiornate i biglietti sono soltanto digitali e acquistabili on line. Il costo del biglietto è di 7 euro e gratuito per i bambini fino a 5 anni.

L’ingresso è consentito esclusivamente ai possessori di certificazione verde COVID-19 (Green Pass) e all’esterno del quartiere fieristico è disponibile un punto per effettuare tamponi rapidi (aperto dalle 8.30 con accesso libero) al costo di 15 euro e di 8 euro per i minori di 18 anni.

Orari: dalle 9 alle 19

Ingresso: Cangrande, Viale del Lavoro

Web: https://www.veronamineralshow.com/it/home/.