Torna la Fiera di San Valentino a Bussolengo: luna park, specialità gastronomiche, cultura e divertimento

A Bussolengo torna la Fiera di San Valentino, che festeggia quest’anno l’edizione numero 311. La presentazione ufficiale della manifestazione si e? svolta martedi? 1 febbraio presso la Sala Rossa nella sede della provincia di Verona. L'atmosfera di uno degli appuntamenti piu? popolari e sentiti della provincia di Verona allietera? strade e piazze del paese dal 12 al 14 febbraio 2022. L’atteso Luna Park fara? divertire grandi e piccini dal 5 febbraio e ci saranno eventi, spettacoli, specialita? gastronomiche e iniziative culturali.

L’inaugurazione si terra? sabato 12 febbraio con la partecipazione del Corpo Bandistico Citta? di Bussolengo, seguita dal concerto di campane nella splendida chiesetta di San Valentino. Nel pomeriggio si prosegue nel solco della tradizione con la cerimonia dell’Omaggio della Rosa di San Valentino nella chiesa di Santa Maria Maggiore alle coppie che festeggiano 25, 50, 60, 70 anni e oltre di matrimonio. L’evento sara? trasmesso in Diretta streaming sul canale YouTube Comeilpane TV - Unita? Pastorale di Bussolengo.

Alle 18 a Santa Maria Maggiore verra? celebrata la messa, trasmessa in diretta su Telepace. A chiudere la giornata il Concerto del Complesso Fisarmonicisti Citta? di Verona diretto dal maestro Luciano Brutti presso il Teatro Parrocchiale della Chiesa di Santa Maria Maggiore, con la consegna dei riconoscimenti “Bussolengo Premia” assegnati ogni anno a persone, gruppi o istituzioni che hanno promosso il nome e l’immagine di Bussolengo. Domenica 13 spazio a un evento speciale dedicato ai piu? piccoli: il San Valentino del bambino con mascotte, laboratori e tanto divertimento in Piazza Del Grano, dove dal 30 gennaio e? allestita una grande pista di pattinaggio che restera? attiva fino al 6 marzo. E dalle 15 alle 18 al Parco Sampo? esposizione d’auto dal titolo “Da Maggiolini a Maggioloni, un’auto entrata nella leggenda”. Lunedi? 14 a Villa Spinola si svolgera? la premiazione del Concorso “La Tripa pi? bona de San Valenti?n” dedicato a uno dei piatti piu? amati della tradizione culinaria locale. A seguire la premiazione del vincitore del campionato Fantatraining Bussolengo “Distretto del Commercio La Rosa di San Valentino Eternamore” e quella delle aziende presenti sul territorio da piu? di 40 anni.

Per tutta la durata della Fiera sara? possibile visitare il mercato tradizionale di San Valentino in Piazzale Vittorio Veneto, nelle vie centrali del paese sara? allestita l’esposizione di macchine agricole, prodotti vivaistici e prodotti culinari provenienti da tutta Italia, mentre in Piazza Nuova ci sara? l’esposizione di trattori d’epoca. Tra le novita? di quest’anno spicca la presenza di un vero e proprio villaggio medievale. Anche quest’anno il disegnatore Giorgio Espen ha realizzato l’illustrazione dedicata alla Fiera di San Valentino, che si puo? apprezzare sui manifesti e sul programma della manifestazione.

«Anche in questa edizione - ha spiegato il vicesindaco Giovanni Amantia - la Fiera di San Valentino coniughera? tradizione e novita?, con un programma ricco e coinvolgente. La volonta? e? quella di offrire a tutti l’occasione di vivere un momento di festa e svago. Tutti gli eventi della Fiera si svolgeranno in piena sicurezza, nel rispetto della normativa anti Covid. La macchina organizzativa ha fatto come sempre un grande lavoro e per questo ringraziamo tutte le persone che hanno contribuito: organizzatori, le associazioni locali, i dipendenti comunali, le attivita? e le aziende del territorio».

«La Fiera di San Valentino - racconta l’assessore alle Attivita? produttive, Promozione del territorio e Manifestazioni Massimo Girelli - e? per noi una manifestazione importante sotto tutti i punti di vista. Non e? solo l’evento che piu? di tutti rappresenta il legame con la nostra storia e le tradizioni, ma e? anche un momento in cui la comunita? e le attivita? economiche e commerciali hanno l’opportunita? di farsi conoscere e apprezzare. Ci saranno appuntamenti consolidati ed eventi che sono stati sperimentati nel corso del 2021 e hanno riscosso successo come Il San Valentino del bambino. Tra le novita? del 2022 una grande pista di pattinaggio in Piazza del Grano e il trenino di San Valentino che portera? i visitatori per le strade del centro e nei principali punti di attrazione. Avremo inoltre il villaggio medievale con la ricostruzione fedele di un evento che ci fara? rivivere quel particolare momento storico. Un'esperienza suggestiva con la rievocazione di un mercato medievale dei mestieri. Non mi resta che invitare tutti a venire a Bussolengo per vivere con noi la Fiera di San Valentino».

Per quanto riguarda la parte culinaria, oltre ai piatti della tradizione che possono essere degustati presso le osterie e i ristoranti, ci sara? l’immancabile chiosco di San Valentino organizzato dagli Alpini presso la loro Baita e, novita? di quest’anno, gli stand enogastronomici a base di trippa e prodotti tipici veronesi in via San Valentino, davanti all’edificio ex Danese a fianco alla Chiesa del Patrono, allestiti dalla Pro Loco Comune di Bussolengo in collaborazione con Avis Bussolengo e l’associazione Nati par el Carneal.

«Le iniziative culturali - ricorda l’assessore alla Cultura Valeria Iaquinta - saranno protagoniste della Fiera Nell’ambito del progetto Pagus Pictus abbiamo organizzato una serie di visite guidate nelle chiese di San Valentino e San Rocco. Lunedi? 14 daremo spazio ad un incontro dedicato al Maestro di Sommacampagna con Giuliano Sala e uno dedicato all’iconografia del culto valentiniano con Cristiano Girelli. Nella splendida cornice di Villa Spinola dal 5 al 20 febbraio ospiteremo la toccante mostra dal titolo “L'esodo degli italiani dell'Adriatico orientale: dall'Istria, Fiume e Dalmazia ai campi profughi” con visite guidate per i ragazzi. Nella sede della ex Scuola Danese troveremo la mostra fotografica “Scatti da ricordare” a cura del Comitato Gemellaggi.

Domenica 13 febbraio ci sara? l’incontro con una personalita? di primo piano del mondo culturale: Giordano Bruno Guerri. Guerri ci parlera? della parabola artistica e umana di Gabriele d’Annunzio che termino? a Gardone Riviera dove attualmente Guerri e? presidente del Vittoriale degli italiani, la dimora monumento del Vate, uno dei musei piu? visitati d’Italia». In coda all’incontro con Guerri ci saranno inoltre le premiazioni del concorso di poesia dedicato all’amore, immancabile nella festa dedicata al Patrono degli innamorati. E proprio in omaggio all’amore, nei giorni della Fiera sara? installata una Panchina rossa degli innamorati e le strade saranno abbellite da alcune rose giganti messe a disposizione dalla Fondazione Arena.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/comunebussolengo/.