A San Bonifacio l'edizione speciale 2020 della "Fiera di San Marco"

Il Comune di San Bonifacio, in collaborazione col Distretto del Commercio, Confcommercio, Confartigianato, associazioni e attività del paese, nelle scorse settimane ha voluto animare il centro storico con serate e iniziative che creassero un ideale percorso di avvicinamento alla Fiera di San Marco, il vero appuntamento clou di questa fine estate sambonifacese. Lo spostamento della Fiera dalla sua classica collocazione primaverile a causa dell’emergenza Covid-19 è stato l’occasione per ripensare la struttura di un evento che, da qui ai prossimi anni, vuole tornare punto di riferimento per tutto il territorio. Ecco perché l’edizione che si terrà dal 4 al 6 settembre non sarà assolutamente in tono minore, ma proporrà invece un rilancio della Fiera nella maggior parte dei suoi contenuti. Confermata l’area espositiva al parcheggio Palù, dove non ci sarà però nessuna tensostruttura fissa, ma un percorso all’aperto tra i vari stand, che porterà poi in un’area street food (anch’essa una novità di quest’edizione settembrina) con proposte gourmet a disposizione di visitatori e cittadini durante tutti i giorni della manifestazione.

Riprendere gli obiettivi con cui la Fiera, intesa come esposizione “Est Veronese Produce”, è nata, ampliarli e unire ad essi idee e format moderni di sicura attrazione è stato fin da subito il percorso intrapreso dagli organizzatori. L’area street food vedrà anche la presenza di TRV TeleRadioVeneta, che col suo studio mobile accompagnerà la manifestazione con dirette e interviste ai partecipanti. Tra gli obiettivi degli organizzatori c’è poi quello di riportare alla Fiera di San Marco le attività e i produttori sambonifacesi e del territorio circostante. Per questo, alla luce anche dell’attuale scenario economico, è stato per loro studiato un piano tariffario agevolato che permettesse a più realtà possibili di essere presenti. Ogni aspetto dell’organizzazione, dell’accesso all’area espositiva e degli eventi vedrà, ovviamente, il rispetto delle norme di sicurezza e la predisposizione di protocolli contro la diffusione del Covid-19, per garantire sia agli espositori che ai visitatori un’esperienza serena e positiva.

Appuntamenti

La cerimonia di inaugurazione ufficiale della Fiera si terrà venerdì 4 settembre alle ore 18, col classico corteo che dalle porte del Comune scenderà verso il parcheggio Palù, accompagnato dalle note della New Sambo Big Band.

Il Mercato Straordinario del 25 aprile, verrà organizzato nella giornata di domenica 6 settembre (dalle 8 alle 18 e coinvolgerà tutto il centro di San Bonifacio. La Fiera vedrà anche piazza Costituzione come importante punto di attrazione. Ospiterà il convegno dedicato al turismo, commercio e servizi, organizzato da Confcommercio Verona (venerdì 4 settembre), presentazioni di libri e progetti vari. La piazza, sarà poi palcoscenico per grandi spettacoli: il coloratissimo e suggestivo show delle Fontane Danzanti Acqua e Fuoco più grandi d’Europa (venerdì e sabato), il concerto “Le donne di Verdi in concerto” a cura de Gli Amici di Oberto il sabato e, la domenica, lo spettacolo di cabaret “Sanitari”, de L’Anonima Magnagati.

Nelle giornate di sabato e domenica ci sarà poi il Parco dei Tigli ad ospitare incontri, convegni e anche un’Area Fattorie Didattiche destinata a bambini e famiglie, a cura di Coldiretti Verona. Dare vita ad un evento come la Fiera di San Marco in un periodo come questo, in cui molte manifestazioni vengono cancellate, è una sfida a cui il Comune e gli organizzatori, Delphi International in collaborazione con Studio Immagine che si è occupato della parte pubblicitaria e comunicativa, non hanno voluto sottrarsi. La Fiera dovrà infatti essere un segnale di fiducia e positività lanciato a tutto il territorio e la sua comunità.

Come arrivare alla fiera?

Proprio per dare modo a famiglie e visitatori di raggiungere con comodità l’area espositiva, senza dover cercare parcheggio tra le vie del centro, gli organizzatori hanno deciso di portare due nuove proposte:

Il Noleggio di City Bike ed E-Bike , il sabato e la domenica, con punto di incontro presso il parcheggio del Palafferoli. Noleggio che sarà gratuito per le prime 3 ore e successivamente a pagamento.

, il sabato e la domenica, con punto di incontro presso il parcheggio del Palafferoli. Noleggio che sarà gratuito per le prime 3 ore e successivamente a pagamento. Il servizio navetta del Trenino Turistico che, partendo dal Centro Commerciale di San Bonifacio, porterà i visitatori al parcheggio Palù attraversando il centro paese. Il servizio sarà gratuito e, oltre a portare i visitatori in fiera, sarà anche un’occasione di divertimento per bambini e famiglie.

Informazioni e contattti

Web: www.fieradisanmarco.it

