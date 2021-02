La Fiera di San Marco a San Bonifacio "Est veronese produce" si terrà d'estate

Confermata la 145esima edizione della Fiera di San Marco, che si terrà dal 4 al 6 giugno 2021 a San Bonifacio. L’evento principe del territorio sambonifacese non mancherà, quindi, il suo appuntamento col 2021; solo la sua collocazione temporale verrà spostata qualche settimana oltre la classica data del 25 aprile. Posticipare al primo weekend di giugno la Fiera è ovviamente dovuto alle restrizioni legate alla diffusione del Covid-19 a cui sono sottoposti gli eventi fieristici in questi mesi. Spostare a fine primavera l’evento consentirà di sfruttare un periodo probabilmente più favorevole dal punto di vista delle regolamentazioni ma, soprattutto, sarà l’occasione per celebrare al meglio il santo patrono del paese: San Bonifacio, appunto, la cui ricorrenza cade proprio il 5 giugno e che per la prima volta potrà essere festeggiata da tutta la comunità.

La scelta di spostare la Fiera a giugno è stata condivisa da tutti i suoi attori protagonisti. In primis il Comune di San Bonifacio, il Distretto del Commercio, Delphi International e Studio Immagine che, come lo scorso anno, si occuperanno, rispettivamente, dell’organizzazione e della parte pubblicitaria e comunicativa dell’evento.

Sarà una Fiera sempre più vocata al territorio e dedicata alle sue realtà produttive. Lo confermano il ritorno dell’esposizione “Est Veronese Produce”, giunta alla 37esima edizione, e la solida partnership stretta con Confartigianato, che sarà parte attiva della manifestazione e che sta già portando avanti le operazioni di coinvolgimento delle imprese associate. Tornerà, poi, un’altra tradizione della Fiera di San Marco: la premiazione delle migliori realtà e imprese dell’est veronese.

Rispetto all’edizione speciale dello scorso settembre, ci saranno numerose conferme e anche significative novità. Confermata l’area espositiva al parcheggio Palù, con un percorso che include area coperta in tensostruttura, una ricca area scoperta, e lo spazio annesso dedicato allo Street Food e alla diretta radio. Confermatissimi anche gli spettacoli in piazza Costituzione durante le tre serate, il trenino turistico e anche il mercato straordinario, che si terrà domenica 6 giugno. Tra le novità, invece, ci sarà il maggiore utilizzo degli spazi di via Camporosolo, con appuntamenti il venerdì ed il sabato dedicati ai più piccoli e alle famiglie.

Il primo fine settimana di giugno, quindi, la Fiera di San Marco torna per proseguire il percorso iniziato lo scorso anno: coniugare format moderni con la tradizione del territorio e le sue peculiarità. Dando così vita ad un evento attrattivo e in grado di creare sinergie efficaci e di lungo periodo a favore delle attività e delle imprese che parteciperanno come espositori. Il tutto, ovviamente, seguendo nel massimo rispetto delle normative e di protocolli che garantiranno la sicurezza di visitatori ed espositori.

La segreteria organizzativa e l’attività di comunicazione e pubblicità si sono già attivate negli scorsi mesi e, nelle prossime settimane, intensificheranno la loro azione. Presto verranno ufficializzati il programma, gli eventi e tutti i dettagli della manifestazione. Per tutti, quindi, l’appuntamento è a San Bonifacio, alla Fiera di San Marco, dal 4 al 6 giugno 2021.

Informazioni e contatti

Per aggiornamenti sulla Fiera: www.fieradisanmarco.it - facebook: https://www. facebook.com/ fieradisanbonifacio