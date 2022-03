Fiera di San Biagio, riparte l’evento dedicato all’agricoltura a Bovolone

Torna la 743esima Fiera Agricola di San Biagio, in programma a Bovolone dal 18 al 21 marzo. L’evento si terrà nel piazzale Aldo Moro, dove troveranno posto il padiglione agroalimentare e la Fattoria in fiera. Il taglio del nastro è in calendario il 19 marzo alle 12, dopo la Santa Messa in duomo alle 10 celebrata dal Vescovo, Monsignor Giuseppe Zenti. La kermesse proporrà, oltre alla consueta esposizione di macchine agricole, anche stand enogastronomici ed eventi informativi nel padiglione agroalimentare.

Ad anticipare la Fiera, il 17 marzo, due convegni. Il primo alle 18 quando l’associazione Lignum presenterà “Un brand di territorio per il territorio: tra arredamento e altri percorsi di eccellenza. Dal mobile all’agroalimentare e ritorno”, con relatori l'Europarlamentare Paolo Borchia, il Senatore Cristiano Zuliani, la Vicepresidente della Regione del Veneto Elisa De Berti, il Consigliere Regionale Filippo Rigo, il Presidente e il Direttore dell’associazione Lignum, Alessandro Tosato e Nicolò Fazioni. Alle 19, invece, verrà presentata l’edizione 2022 della Fiera ad aziende e cittadini, con l’intervento di Stefano Cantiero e di alcune imprese locali. Diversi gli incontri in calendario per il primo giorno della manifestazione, il 18 marzo: alle 9 il convegno sulla sicurezza promosso dalla polizia locale, mentre alle 18 verrà convocata la Conferenza dei Sindaci del distretto 3, che affronterà aspetti legati a temi sanitari e al Pnrr e ospiterà l’Assessore Regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin e la Vicepresidente della Regione del Veneto, Elisa De Berti.

Tra gli appuntamenti più attesi, il 19 marzo alle 16.30, il convegno “Dalla tradizione al digital marketing: quale futuro per l’agroalimentare di qualità”, con Fabio De Vecchi, fondatore del portale/e-commerce Spaghetti e Mandolino. Domenica 20 alle 10 Confartigianato proporrà l’incontro “Obiettivo casa. Riqualificazione edilizia, bonus fiscali, cure domiciliari e telemedicina”, mentre alle 17 verrà presentato il progetto della pista ciclabile del Menago. Sempre domenica, al mattino, è in programma la sfilata dei trattori d’epoca. A chiudere la Fiera, lunedì 21 marzo alle 18, l’incontro “Prospettive della nostra agricoltura alla luce delle nuove realtà economiche e normative” che vedrà la partecipazione di Stefano Vaccari, direttore generale del CREA di Roma, Antonio Boschetti, direttore dell’Informatore Agrario, Alberto De Togni, Presidente di Confagricoltura Verona, Andrea Lavagnoli, Presidente di Cia agricoltori italiani Verona e Alex Vantini, Presidente di Coldiretti Verona.

Web: https://www.facebook.com/fierasanbiagio.bovolone/.