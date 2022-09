Torna l'imperdibile Fiera del Riso a Isola della Scala

Torna la Fiera del Riso di Isola della Scala dal 14 settembre al 2 ottobre 2022, l’evento che celebra il riso italiano e, in particolare, l’eccellenza del Riso Nano Vialone Veronese IGP, primo in Europa ad aver ottenuto nel 1996 l’indicazione Geografica Protetta. Quest’anno, la Fiera del Riso giunge alla sua 54esima edizione, con un programma ricco di eventi per celebrare uno dei piatti italiani più apprezzati al mondo. In un’area coperta di circa 10.000 metri quadrati, migliaia di visitatori potranno assaggiare tantissime ricette e varianti diverse di risotto, cucinate da chef provenienti da tutta Italia.

Oltre ai tradizionali stand gastronomici, per tutta la durata della fiera, spettacoli, concorsi culinari, convegni e tanti altri eventi animeranno Isola della Scala, per celebrare tutti insieme il riso e il risotto. Quest’anno la location della Fiera del Riso, ospiterà dal 24/09 al 2/10 anche la prima edizione di Taste of Earth, la manifestazione indipendente dedicata all’internazionalizzazione. L’evento raccoglierà stand gastronomici, prodotti d'artigianato, oggettistica provenienti dall'estero. Il programma Taste of Earth sarà animato anche da quattro eventi d’eccezione, dedicati alla cucina gourmet.

Dal 27 al 30 settembre, quattro cene su prenotazione, ospitate nello scenografico ristorante del Palarisitaly Zanotto, vedranno protagonisti altrettanti giovani chef europei. Sono i cuochi affermati selezionati da JRE-Jeunes Restaurateurs, l'associazione che raggruppa giovani chef e ristoratori di grande talento, accomunati dalla profonda passione per la cucina. Una rete europea che ad oggi conta oltre 350 ristoranti e 160 hotel affiliati, distribuiti in 15 paesi, con oltre 180 stelle Michelin e 4.000 punti Gault Millau in totale.

